Obispos de Argentina piden orar por la salud del papa León XIV: será operado de un nódulo pulmonar

Buenos Aires, Argentina.- Los obispos católicos de Argentina pidieron este domingo orar por la salud de León XIV, que será operado en los próximos días por un nódulo en un pulmón, una noticia que se conoció cuando falta un mes para el viaje apostólico que el papa ha programado hacer a Uruguay, Argentina y Perú. "La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido", dijeron los prelados en un comunicado.

Desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus, León XIV anunció este domingo que en los próximos días deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en un pulmón en fase "muy inicial". "Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", reveló el pontífice, de 71 años, con tono sereno. En su comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) pidió orar para que el papa tenga "fortaleza y paz en este momento", "que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse