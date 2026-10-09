León XIV pide defender la dignidad humana en Honduras y promover la paz

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV en su encuentro con obispos hondureños en el Vaticano manifestó la gran importancia de defender la dignidad humana de toda persona y promover la paz en Honduras. La reunión se desarrolló este viernes en el Palacio Apostólico, a la cual asistieron los nueve obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) como parte de su visita Ad Limina. Monseñor Jenry Ruiz, obispo de Trujillo (Colón), relató a Vatican News que el Santo Padre los llamó a promover el respeto de la dignidad de toda persona, independientemente de su condición, así como fomentar la doctrina social de la Iglesia católica y sus principios, enfatizando la justicia y defensa del bien común.

Ruiz resaltó que el pontífice los animó a impulsar una cultura de paz frente a la violencia que azota al país. Para ello, señaló que esta cultura sería promovida educando a las familias, escuelas y comunidades hondureñas para que cada ciudadano contribuya en la construcción de una sociedad más fraterna y reconciliada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El obispo indicó que la construcción de la paz requerirá de un esfuerzo constante por fomentar el diálogo, el respeto y la convivencia, considerando los desafíos sociales que afronta el país. “Es necesario que cada hondureño se convierta en un educador para la paz”, expresó monseñor Ruiz al haber reflexionado sobre las palabras de León XIV.