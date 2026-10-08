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Choluteca da su último adiós a monseñor Teodoro Gómez en misa de exequias

Cientos de personas en Choluteca asistieron a la misa del obispo Teodoro Gómez Rivera, quien falleció el pasado 28 de septiembre en Madrid, España

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 13:08
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Cientos de personas en la ciudad de Choluteca asistieron a la misa de exequias de monseñor Teodoro Gómez Rivera, quien fungió como obispo de la arquidiócesis de esta ciudad. Más fotografías a continuación.

 Foto: Mario Gálvez/EL HERALDO
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La misa de exequias, la cual se le realiza a una persona fallecida antes de su sepelio, se desarrolló en la catedral Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.

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Fueron cientos de personas las que asistieron al evento, al punto de que dentro de la iglesia ya no había espacio, por lo que instalaron dos pantallas y decenas de filas de sillas para que las personas pudieran presenciar la misa desde afuera. Estos proyectores se instalaron en el parque Valle y frente a la municipalidad de Choluteca.

 Foto: Mario Gálvez/EL HERALDO
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Monseñor Teodoro Gómez nació en el municipio de El Corpus, Choluteca. A lo largo de su trayectoria clerical, ejerció varios cargos en este departamento sureño, por lo que son muchos los feligreses quienes lo recuerdan con cariño y aprecio.

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La misa estuvo encabezada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien compartió con los presentes una reflexión acerca de la vida y entrega de Gómez al servicio de la Iglesia católica.

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Durante la ceremonia religiosa, el cardenal Rodríguez destacó la fe que acompañó a monseñor Teodoro a lo largo de su vida y su dedicación al ministerio sacerdotal, al tiempo que expresó su confianza en que ahora descansa en la misericordia de Dios.

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“Supo conservar la fe, caminó con Jesús el camino de la vida. Y corona merecida es la que creemos que en la misericordia del Señor le tenía preparada y ya la ha recibido el siervo bueno y fiel que entró en el gozo del Señor”, expresó Rodríguez.

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Rodríguez también recordó distintos momentos de la vida de monseñor Teodoro Gómez, especialmente aquellos relacionados con sus primeros años de formación y su posterior incorporación al servicio sacerdotal.

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“En lo personal tengo memorias entrañables de monseñor Teodoro cuando era seminarista y alumno, cuando recién ordenado sacerdote se desempeñó con enorme deseo de servir”, recordó el cardenal en la misa.

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El camino de Gómez hacia el sacerdocio lo llevó a tener sus primeros pasos en el Seminario Mayor de Tegucigalpa. Luego viajó a Roma para estudiar Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana. El 27 de enero de 1996, fue nombrado sacerdote.

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Fue vicario parroquial en Nacaome (Valle). Trabajó en la formación de seminaristas, ejerció como párroco, dirigió instituciones educativas y ocupó cargos dentro de la diócesis. También fue vicario general y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. En 2023, fue nombrado por el papa Francisco como obispo de la diócesis de Choluteca, convirtiéndose en el quinto obispo de la diócesis y el primero nacido en Honduras.

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El obispo Gómez falleció el 28 de septiembre a sus 63 años cuando estaba en Madrid, España, y se disponía a viajar a Roma (Italia) para acompañar a obispos hondureños a un encuentro en el Vaticano.

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