Choluteca da su último adiós a monseñor Teodoro Gómez en misa de exequias

Cientos de personas en la ciudad de Choluteca asistieron a la misa de exequias de monseñor Teodoro Gómez Rivera, quien fungió como obispo de la arquidiócesis de esta ciudad. Más fotografías a continuación.
La misa de exequias, la cual se le realiza a una persona fallecida antes de su sepelio, se desarrolló en la catedral Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.
Fueron cientos de personas las que asistieron al evento, al punto de que dentro de la iglesia ya no había espacio, por lo que instalaron dos pantallas y decenas de filas de sillas para que las personas pudieran presenciar la misa desde afuera. Estos proyectores se instalaron en el parque Valle y frente a la municipalidad de Choluteca.
Monseñor Teodoro Gómez nació en el municipio de El Corpus, Choluteca. A lo largo de su trayectoria clerical, ejerció varios cargos en este departamento sureño, por lo que son muchos los feligreses quienes lo recuerdan con cariño y aprecio.
La misa estuvo encabezada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien compartió con los presentes una reflexión acerca de la vida y entrega de Gómez al servicio de la Iglesia católica.
Durante la ceremonia religiosa, el cardenal Rodríguez destacó la fe que acompañó a monseñor Teodoro a lo largo de su vida y su dedicación al ministerio sacerdotal, al tiempo que expresó su confianza en que ahora descansa en la misericordia de Dios.
“Supo conservar la fe, caminó con Jesús el camino de la vida. Y corona merecida es la que creemos que en la misericordia del Señor le tenía preparada y ya la ha recibido el siervo bueno y fiel que entró en el gozo del Señor”, expresó Rodríguez.
Rodríguez también recordó distintos momentos de la vida de monseñor Teodoro Gómez, especialmente aquellos relacionados con sus primeros años de formación y su posterior incorporación al servicio sacerdotal.
“En lo personal tengo memorias entrañables de monseñor Teodoro cuando era seminarista y alumno, cuando recién ordenado sacerdote se desempeñó con enorme deseo de servir”, recordó el cardenal en la misa.
El camino de Gómez hacia el sacerdocio lo llevó a tener sus primeros pasos en el Seminario Mayor de Tegucigalpa. Luego viajó a Roma para estudiar Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana. El 27 de enero de 1996, fue nombrado sacerdote.
Fue vicario parroquial en Nacaome (Valle). Trabajó en la formación de seminaristas, ejerció como párroco, dirigió instituciones educativas y ocupó cargos dentro de la diócesis. También fue vicario general y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. En 2023, fue nombrado por el papa Francisco como obispo de la diócesis de Choluteca, convirtiéndose en el quinto obispo de la diócesis y el primero nacido en Honduras.
El obispo Gómez falleció el 28 de septiembre a sus 63 años cuando estaba en Madrid, España, y se disponía a viajar a Roma (Italia) para acompañar a obispos hondureños a un encuentro en el Vaticano.