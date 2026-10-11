Cardenal Óscar Rodríguez pide orar por la salud del papa León XIV antes de su cirugía

Tegucigalpa, Honduras.- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, pidió este domingo intensificar las oraciones por la salud del papa León XIV tras el anuncio de que será sometido a una cirugía antes de iniciar una visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre. Durante una homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, Rodríguez expresó su deseo de que el pontífice supere satisfactoriamente la operación a la que será sometido. "En todos estos días intensifiquemos nuestra oración por la salud de nuestro papa León XIV, que pueda salir muy bien de esa operación y que siga adelante guiando nuestra madre Iglesia", subrayó Rodríguez.

Durante el tradicional rezo del Ángelus, el papa León XIV anunció que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días debido a un nódulo pulmonar descubierto en una revisión médica. "Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", declaró, siempre con tono sereno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El primer papa estadounidense de la historia, y con nacionalidad peruana por sus muchos años de misionero y obispo en el país andino, fue elegido en cónclave en mayo de 2025 para suceder a Francisco y acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre.