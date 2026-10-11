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Cardenal Óscar Rodríguez pide orar por la salud del papa León XIV antes de su cirugía

El cardenal hondureño pidió oración a los feligreses para que el papa León XIV "pueda salir muy bien de esa operación y que siga adelante guiando nuestra madre Iglesia"

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 12:34
Cardenal Óscar Rodríguez pide orar por la salud del papa León XIV antes de su cirugía

La intervención está prevista en el hospital Agostino Gemelli de Roma, donde el Vaticano cuenta con un apartamento privado desde los años ochenta.

Tegucigalpa, Honduras.- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, pidió este domingo intensificar las oraciones por la salud del papa León XIV tras el anuncio de que será sometido a una cirugía antes de iniciar una visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.

Durante una homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, Rodríguez expresó su deseo de que el pontífice supere satisfactoriamente la operación a la que será sometido.

"En todos estos días intensifiquemos nuestra oración por la salud de nuestro papa León XIV, que pueda salir muy bien de esa operación y que siga adelante guiando nuestra madre Iglesia", subrayó Rodríguez.

Papa León XIV anuncia que deberá operarse de un nódulo en el pulmón en fase "muy inicial"

Durante el tradicional rezo del Ángelus, el papa León XIV anunció que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días debido a un nódulo pulmonar descubierto en una revisión médica.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", declaró, siempre con tono sereno.

El primer papa estadounidense de la historia, y con nacionalidad peruana por sus muchos años de misionero y obispo en el país andino, fue elegido en cónclave en mayo de 2025 para suceder a Francisco y acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre.

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Por el momento se sabe que esta primera operación como pontífice tendrá lugar en los próximos días de esta semana y que conllevará una hospitalización postoperatoria de cerca de una semana.

La operación del pontífice, que implicará necesariamente suspender su agenda vaticana durante algunos días mientras se recupera, se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

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Redacción web
Agencia EFE

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