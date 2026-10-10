Inversión de $72 millones beneficiará a 30 mil hogares rurales

Tegucigalpa, Honduras.- Con una inversión estimada de 72 millones de dólares, se busca fortalecer la productividad agrícola y la seguridad hídrica de 30 mil hogares rurales mediante un programa que impulsa el desarrollo económico en 88 municipios del occidente del país. El proyecto es ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente), con financiamiento de la institución y el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La iniciativa tiene presencia en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá y La Paz, donde se promueven inversiones para mejorar la infraestructura hídrica, incorporar tecnologías agrícolas y fortalecer las actividades productivas de las familias rurales. Uno de sus principales componentes es la protección y el manejo sostenible de más de 25 microcuencas prioritarias mediante acciones de conservación, restauración y planificación de áreas estratégicas para la recarga de agua. Las intervenciones buscan garantizar la disponibilidad del recurso para el consumo humano y la producción agropecuaria, según dieron a conocer las autoridades de la SAG. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse