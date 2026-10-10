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Inversión de $72 millones beneficiará a 30 mil hogares rurales

El programa llegará a 88 municipios del occidente de Honduras con proyectos de seguridad hídrica, asistencia técnica y tecnologías agrícolas para fortalecer la producción de las familias rurales

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 10:51
Inversión de $72 millones beneficiará a 30 mil hogares rurales

El fortalecimiento de microcuencas forman parte de unos de los principales renglones que las autoridades buscan fortalecer para beneficiar las zonas rurales del occidente de Honduras.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con una inversión estimada de 72 millones de dólares, se busca fortalecer la productividad agrícola y la seguridad hídrica de 30 mil hogares rurales mediante un programa que impulsa el desarrollo económico en 88 municipios del occidente del país.

El proyecto es ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente), con financiamiento de la institución y el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

SAG invertirá $14.23 millones para fortalecer la producción agrícola

La iniciativa tiene presencia en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá y La Paz, donde se promueven inversiones para mejorar la infraestructura hídrica, incorporar tecnologías agrícolas y fortalecer las actividades productivas de las familias rurales.

Uno de sus principales componentes es la protección y el manejo sostenible de más de 25 microcuencas prioritarias mediante acciones de conservación, restauración y planificación de áreas estratégicas para la recarga de agua.

Las intervenciones buscan garantizar la disponibilidad del recurso para el consumo humano y la producción agropecuaria, según dieron a conocer las autoridades de la SAG.

Gobierno y productores de El Paraíso afinan medidas para el fortalecimiento agrícola

El programa también impulsa tecnologías como sistemas de fertirriego por goteo, cosecha de agua, reservorios familiares y comunitarios y casas malla, orientadas a optimizar el uso del agua, reducir la vulnerabilidad ante las sequías y mejorar las condiciones de producción.

Como parte de las acciones, SAG-ProOccidente desarrolla la Etapa II del Componente 1 de Fortalecimiento del Desarrollo Productivo, que cuenta con una inversión de 14.23 millones de dólares dentro de una cartera programática de 17.79 millones de dólares, financiada por el BID y la AECID a través del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES).

La nueva fase ampliará las oportunidades de más de 30 mil hogares rurales mediante asistencia técnica, acceso a financiamiento y tecnologías climáticamente inteligentes.

Entre los principales resultados previstos destacan la asistencia técnica a más de cuatro mil productores, el acceso a servicios financieros para más de ocho mil productores y la promoción de tecnologías sostenibles entre más de 4,265 productores de los seis departamentos del occidente de Honduras.

Asimismo, más de cinco mil hogares recibirán acompañamiento para fortalecer su seguridad alimentaria y nutricional, mientras que se impulsará el manejo sostenible de diez microcuencas estratégicas, incorporando cerca de diez mil hectáreas adicionales bajo medidas de protección y conservación.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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