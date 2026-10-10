Inversión de $72 millones beneficiará a 30 mil hogares rurales

Tegucigalpa, Honduras.- Con una inversión estimada de 72 millones de dólares, se busca fortalecer la productividad agrícola y la seguridad hídrica de 30 mil hogares rurales mediante un programa que impulsa el desarrollo económico en 88 municipios del occidente del país.
El proyecto es ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente), con financiamiento de la institución y el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La iniciativa tiene presencia en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá y La Paz, donde se promueven inversiones para mejorar la infraestructura hídrica, incorporar tecnologías agrícolas y fortalecer las actividades productivas de las familias rurales.
Uno de sus principales componentes es la protección y el manejo sostenible de más de 25 microcuencas prioritarias mediante acciones de conservación, restauración y planificación de áreas estratégicas para la recarga de agua.
Las intervenciones buscan garantizar la disponibilidad del recurso para el consumo humano y la producción agropecuaria, según dieron a conocer las autoridades de la SAG.
El programa también impulsa tecnologías como sistemas de fertirriego por goteo, cosecha de agua, reservorios familiares y comunitarios y casas malla, orientadas a optimizar el uso del agua, reducir la vulnerabilidad ante las sequías y mejorar las condiciones de producción.
Como parte de las acciones, SAG-ProOccidente desarrolla la Etapa II del Componente 1 de Fortalecimiento del Desarrollo Productivo, que cuenta con una inversión de 14.23 millones de dólares dentro de una cartera programática de 17.79 millones de dólares, financiada por el BID y la AECID a través del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES).
La nueva fase ampliará las oportunidades de más de 30 mil hogares rurales mediante asistencia técnica, acceso a financiamiento y tecnologías climáticamente inteligentes.
Entre los principales resultados previstos destacan la asistencia técnica a más de cuatro mil productores, el acceso a servicios financieros para más de ocho mil productores y la promoción de tecnologías sostenibles entre más de 4,265 productores de los seis departamentos del occidente de Honduras.
Asimismo, más de cinco mil hogares recibirán acompañamiento para fortalecer su seguridad alimentaria y nutricional, mientras que se impulsará el manejo sostenible de diez microcuencas estratégicas, incorporando cerca de diez mil hectáreas adicionales bajo medidas de protección y conservación.