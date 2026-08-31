SAG invertirá $14.23 millones para fortalecer la producción agrícola

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) destinará 14.23 millones de dólares al fortalecimiento de la producción agrícola y la resiliencia ante el cambio climático, mediante la segunda etapa del componente de fortalecimiento productivo del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente). Para ejecutar el proyecto, la SAG suscribió un contrato con ACDI/VOCA, como parte de una cartera programática de 17.79 millones de dólares financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES). La intervención busca elevar la productividad, promover una agricultura más sostenible y mejorar la vinculación de los productores con los mercados, con énfasis en las zonas más vulnerables del corredor seco hondureño, afectadas por los efectos del cambio climático.

Como parte de la nueva etapa, más de 4,265 productores incorporarán tecnologías climáticamente inteligentes para mejorar sus rendimientos y reducir su vulnerabilidad frente a las sequías y otros eventos climáticos extremos. El ministro de la SAG, Moisés Abraham Molina, explicó que “entre las soluciones previstas se encuentran sistemas de riego por goteo, reservorios de agua, bombeo solar, casas malla, invernaderos, secadoras de granos y sistemas agroforestales”. "Estas acciones permitirán atender más de 2,400 hectáreas, promoviendo un uso más eficiente del agua y mejores condiciones para una producción agrícola resiliente", dijo el funcionario.

Molina enfatizó que “más de 4,000 productores recibirán asistencia técnica especializada para mejorar la calidad de sus productos, fortalecer sus capacidades empresariales y ampliar el acceso a mercados” “A esto se suma el acompañamiento de más de 8,000 productores para facilitar su acceso al financiamiento formal y fortalecer sus actividades productivas” aseveró el titular de la SAG. El componente ambiental también tendrá un papel central. En coordinación con mancomunidades, municipalidades y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), se desarrollarán acciones de manejo y conservación en diez microcuencas estratégicas, incorporando cerca de 10,000 hectáreas adicionales bajo planes de manejo y protección.