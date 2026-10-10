  1. Inicio
  2. · Honduras

Presidente Nasry Asfura se solidariza con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7

El fuerte sismo registrado en Panamá dejó alrededor de 30 heridos, cientos de edificaciones dañadas y más de 100 réplicas, según el balance preliminar de las autoridades

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 11:16
Presidente Nasry Asfura se solidariza con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7

El mandatario hondureño dijo que su solidaridad responde a los lazos de amistad que unen a ambas naciones centroamericanas.

 Foto: Presidencia de Honduras| EFE

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó este viernes 9 de octubre su solidaridad con Panamá tras el terremoto de 7,7 grados en la escala Richter que se registró en el sector de Tenosí, a unos 239 kilómetros de la capital panameña, sin que se sepa hasta ahora de posibles víctimas mortales.

"Ante lo sucedido en Panamá, me comuniqué de inmediato con el presidente @JoseRaulMulino, a pocos minutos de conocer los hechos, para expresarle mi solidaridad y cercanía en estos momentos difíciles", expresó Asfura en la red social X.

También agregó que "Honduras acompaña a Panamá en este momento y reafirma sus lazos de hermandad y amistad".

Nerviosismo en Panamá por las réplicas del terremoto

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) con un epicentro a 10 kilómetros de profundidad situado a 12 kilómetros de Tonosí, una localidad de alrededor de 2.200 habitantes ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital del país.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitó Penonomé, una de las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país centroamericano, donde trasladó su solidaridad a los afectados, sin aportar por el momento un reporte inicial de posible víctimas mortales o heridos.

Mulino, en declaraciones a EFE, relegó en un principio en el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá y el Ministerio de Gobierno un posible balance del impacto de este terremoto, mientras visitaba a pacientes de un hospital que se encontraban bajo una carpa en Penonomé, que está a 150 kilómetros de la Ciudad de Panamá y a unos 180 kilómetros al norte de Tonosí, lugar del epicentro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias