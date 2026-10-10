Presidente Nasry Asfura se solidariza con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó este viernes 9 de octubre su solidaridad con Panamá tras el terremoto de 7,7 grados en la escala Richter que se registró en el sector de Tenosí, a unos 239 kilómetros de la capital panameña, sin que se sepa hasta ahora de posibles víctimas mortales.



"Ante lo sucedido en Panamá, me comuniqué de inmediato con el presidente @JoseRaulMulino, a pocos minutos de conocer los hechos, para expresarle mi solidaridad y cercanía en estos momentos difíciles", expresó Asfura en la red social X.



También agregó que "Honduras acompaña a Panamá en este momento y reafirma sus lazos de hermandad y amistad".





El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) con un epicentro a 10 kilómetros de profundidad situado a 12 kilómetros de Tonosí, una localidad de alrededor de 2.200 habitantes ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital del país.