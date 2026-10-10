Accidente vial cobra la vida de Wilfredo García, excandidato a diputado por el PLH

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras (PLH), Wilfredo García Godoy, de 34 años, murió la mañana de este sábado 10 de octubre tras sufrir un accidente de tránsito en el anillo periférico de Tegucigalpa.
El percance ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, a la altura de la colonia Loarque, en el sur de la capital, donde el vehículo tipo turismo que conducía García Godoy colisionó contra un microbús.
De acuerdo con la información preliminar, el automóvil se desplazaba en contravía y el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol, aunque corresponderá a las autoridades esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.
Tras el impacto, el hombre fue trasladado al Hospital Escuela debido a la gravedad de las lesiones; sin embargo, minutos más tarde se confirmó que había fallecido en el área de reanimación del principal centro asistencial del país.
https://t.co/rO2UbqxMXV— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) October 10, 2026
La colisión dejó cuantiosos daños materiales en ambos vehículos, ya que el turismo quedó prácticamente destruido, mientras que el microbús presentó severos daños en su parte frontal.
¿Quién era Wilfredo García Godoy?
García Godoy participó en la política hondureña como candidato a diputado por el Partido Liberal en representación del departamento de Francisco Morazán durante el proceso electoral de 2025.
Entre los temas que promovía figuraba la atención a la salud mental, con propuestas enfocadas en visibilizar la depresión y la ansiedad, además de impulsar espacios de bienestar emocional y respeto.
La muerte del exaspirante a diputado se conoció el mismo 10 de octubre, fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada dedicada a promover la sensibilización sobre el bienestar psicológico.
Los restos de Wilfredo García Godoy serán velados en Jardines de Paz San Miguel Arcángel, donde familiares, amigos y allegados podrán acompañar a sus seres queridos y darle el último adiós.