Accidente vial cobra la vida de Wilfredo García, excandidato a diputado por el PLH

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras (PLH), Wilfredo García Godoy, de 34 años, murió la mañana de este sábado 10 de octubre tras sufrir un accidente de tránsito en el anillo periférico de Tegucigalpa.

El percance ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, a la altura de la colonia Loarque, en el sur de la capital, donde el vehículo tipo turismo que conducía García Godoy colisionó contra un microbús.

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil se desplazaba en contravía y el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol, aunque corresponderá a las autoridades esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.