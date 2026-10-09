Joven pierde la vida tras ser atropellado en la carretera hacia Danlí

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven de 28 años perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo en la mañana de este viernes -9 de octubre- en la carretera que conecta hacia el municipio de Danlí, El Paraíso, de la zona oriental del país. La víctima fue identificada como Noel Enrique Alemán Garache, originario del municipio de Potrerillos, El Paraíso. Este ciudadano fue embestido a la altura del sector de Las Mesas. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) detuvieron al conductor del automotor para efectos de investigación con el fin de determinar si este se conducía en exceso de velocidad, bajo efectos de embriaguez o alguna otra causa.

Elementos de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento cadáverico y trasladar el cuerpo de Alemán hacia la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, donde se espera que lleguen los familiares del fallecido a retirar sus restos.



Capturan a pareja acusada de atropello en San Pedro Sula

Por otro lado, la Policía Nacional arrestó a una pareja señalada de haber embestido a un motociclista en la ciudad de San Pedro Sula del departamento de Cortés. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Presuntamente, la pareja que se conducía en una camioneta intentó huir de la escena tras arrollar a la víctima, pero fueron aprehendidos por los agentes. En el interior del vehículo se encontraban botellas de bebidas alcohólicas. No obstante, serán las autoridades de la DNVT quienes determinen las causas del accidente.

Hombre muere atropellado en Lempira