Identifican a las víctimas del accidente de tránsito en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.- El Cuerpo de Bomberos ha dado a conocer la identidad de las víctimas en el accidente de tránsito ocurrido en horas tempranas de este jueves 8 de octubre en la ciudad de El Progreso del departamento de Yoro.
De acuerdo al reporte de los bomberos, 36 personas resultaron afectadas en el incidente registrado en la carretera CA-13 que conecta con el municipio de Tela (Atlántida), a la altura de la aldea Guaymitas.
En este accidente se confirmó la muerte de Orlando Zavala Maldonado, de 50 años de edad. Este ciudadano se transportaba como acompañante en el camión que protagonizó una colisión con un autobús y dos vehículos de transporte pesado.
Los bomberos trasladaron a siete personas al Hospital de El Progreso debido a la gravedad de sus heridas. A continuación, se detallan sus identidades.
Listado de víctimas
- Angélica María Erazo Castellanos, de 36 años.
-Yohana Cardoza Erazo, de 3 años.
-Ruth Suyapa Cardoza Erazo, de 9 años.
-Pedro Elvir, de 42 años.
-Odely Mejía, de 48 años.
- Nelson Alonso Rosales, de 43 años.
-Evelyn Escobar, 17 años.
Se está a la espera de actualizaciones por parte de las autoridades. También cabe resaltar que otras ocho personas fueron trasladadas a otros centros asistenciales por ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911. Estas personas aún no han sido identificadas.
De igual forma, se espera que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) brinde detalles sobre los motivos que habrían provocado la colisión múltiple.
Durante la Semana Morazánica el flujo de movilización de personas y vehículos aumenta en las principales carreteras del país. Ante ello, las autoridades piden a la población a conducir con precaución para evitar tragedias.
Una de las medidas anunciadas por la DNVT es que en la paila de los vehículos pick-up solo podrán viajar un máximo de tres personas para evitar el riesgo de víctimas mortales. Quien incumpla con esta orden, será sujeto de sanciones.