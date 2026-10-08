Identifican a las víctimas del accidente de tránsito en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.- El Cuerpo de Bomberos ha dado a conocer la identidad de las víctimas en el accidente de tránsito ocurrido en horas tempranas de este jueves 8 de octubre en la ciudad de El Progreso del departamento de Yoro.

De acuerdo al reporte de los bomberos, 36 personas resultaron afectadas en el incidente registrado en la carretera CA-13 que conecta con el municipio de Tela (Atlántida), a la altura de la aldea Guaymitas.

En este accidente se confirmó la muerte de Orlando Zavala Maldonado, de 50 años de edad. Este ciudadano se transportaba como acompañante en el camión que protagonizó una colisión con un autobús y dos vehículos de transporte pesado.