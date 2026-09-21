  1. Inicio
  2. · Sucesos

Aparatoso accidente deja tres personas heridas en el segundo anillo de San Pedro Sula

Tres personas resultaron heridas tras un aparatoso accidente de tránsito en el segundo anillo periférico de SPS. El conductor de la unidad sería quien presenta las lesiones más graves

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 12:45
Aparatoso accidente deja tres personas heridas en el segundo anillo de San Pedro Sula

Un busito quedó con severos daños en la parte delantera luego de protagonizar un aparatoso accidente debajo de un puente en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Aparatoso accidente de tránsito deja al menos tres personas heridas en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula.

El accidente se suscitó exactamente debajo de un puente, en la intersección que conduce al bulevar del norte.

Las personas se transportaban en un vehículo tipo busito y, de forma preliminar, se maneja que circulaban a exceso de velocidad.

Dos hombres y una mujer iban a bordo del busito que se accdentó en San Pedro Sula.

Dos hombres y una mujer iban a bordo del busito que se accdentó en San Pedro Sula.

(Foto: Cortesía)
Imágenes impactantes: Así fue el trágico accidente donde murió el padre del exjugador Alfredo Mejía

Según las personas que se encontraban en el lugar, otra de las versiones es que les quitaron el derecho de vía y se estrellaron en una estructura.

El carro que les habría quitado el derecho de vía se dio a la fuga. El conductor de la unidad es quien presenta las heridas más graves.

En el lugar se reportaron tres personas heridas. Una de ellas fue identificada como DaviD Enrique, quien presentaba lesiones en la cabeza y quien presuntamente iba al volante.

Al menos 14 heridos deja accidente de vehículo tipo paila en carretera de Lempira

Otro de los heridos fue identificado como Denis López, quien también tenía heridas en la cabeza, mientras que una mujer presentaba una fractura.

Varias personas que pasaban por el lugar se bajaron para auxiliar a las personas heridas.

El vehículo quedó con graves daños en la parte delantera y el vidrio lateral se quebró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias