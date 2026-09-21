Aparatoso accidente deja tres personas heridas en el segundo anillo de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Aparatoso accidente de tránsito deja al menos tres personas heridas en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula. El accidente se suscitó exactamente debajo de un puente, en la intersección que conduce al bulevar del norte. Las personas se transportaban en un vehículo tipo busito y, de forma preliminar, se maneja que circulaban a exceso de velocidad.

Según las personas que se encontraban en el lugar, otra de las versiones es que les quitaron el derecho de vía y se estrellaron en una estructura. El carro que les habría quitado el derecho de vía se dio a la fuga. El conductor de la unidad es quien presenta las heridas más graves. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el lugar se reportaron tres personas heridas. Una de ellas fue identificada como DaviD Enrique, quien presentaba lesiones en la cabeza y quien presuntamente iba al volante.