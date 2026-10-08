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Fatal accidente deja un muerto y 35 lesionados en El Progreso, Yoro

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, el accidente ocurrió en la carretera CA-13, donde colisionaron dos vehículos de carga pesada, un bus y un camión

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 07:10
Fatal accidente deja un muerto y 35 lesionados en El Progreso, Yoro

La colisión ocurrió a tempranas horas de la mañana de este 8 de octubre a la altura de la aldea Guaymitas en la carretera CA-13 en El Progreso, Yoro.

 Foto: Cuerpo de Bomberos

El Progreso, Yoro.- Un fatal accidente de tránsito entre varios vehículos dejó un saldo de una persona muerta y otras 35 lesionadas en la mañana de este jueves 8 de octubre en la ciudad de El Progreso en el departamento de Yoro.

De acuerdo a información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, el incidente vial ocurrió en la carretera CA-13 que conecta con el municipio de Tela (Atlántida), a la altura de la aldea Guaymitas.

El reporte detalla que colisionaron dos vehículos de carga pesada, un autobús y un camión. Según medios locales, el bus es una unidad que cubre la ruta Trujillo-Tegucigalpa.

El fallecido fue identificado como Orlando Zavala Maldonado, de 50 años. Este ciudadano viajaba como acompañante en el camión y tras el choque, su cuerpo quedó atrapado entre los amasijos metálicos.

El Cuerpo de Bomberos detalló que hasta el momento, trasladaron a siete heridos al Hospital de El Progreso. Asimismo, llegaron ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911 para atender al resto de afectados y llevar a ocho a centros asistenciales debido a su delicado estado de salud.

Nombre de los heridos

- Angélica María Erazo Castellanos, de 36 años.

-Yohana Cardoza Erazo, de 3 años.

-Ruth Suyapa Cardoza Erazo, de 9 años.

-Pedro Elvir, de 42 años.

-Odely Mejía, de 48 años.

- Nelson Alonso Rosales, de 43 años.

-Evelyn Escobar, 17 años

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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