Fatal accidente deja un muerto y 35 lesionados en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.- Un fatal accidente de tránsito entre varios vehículos dejó un saldo de una persona muerta y otras 35 lesionadas en la mañana de este jueves 8 de octubre en la ciudad de El Progreso en el departamento de Yoro.

De acuerdo a información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, el incidente vial ocurrió en la carretera CA-13 que conecta con el municipio de Tela (Atlántida), a la altura de la aldea Guaymitas.

El reporte detalla que colisionaron dos vehículos de carga pesada, un autobús y un camión. Según medios locales, el bus es una unidad que cubre la ruta Trujillo-Tegucigalpa.

El fallecido fue identificado como Orlando Zavala Maldonado, de 50 años. Este ciudadano viajaba como acompañante en el camión y tras el choque, su cuerpo quedó atrapado entre los amasijos metálicos.

El Cuerpo de Bomberos detalló que hasta el momento, trasladaron a siete heridos al Hospital de El Progreso. Asimismo, llegaron ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911 para atender al resto de afectados y llevar a ocho a centros asistenciales debido a su delicado estado de salud.