Fatal accidente deja un muerto y 35 lesionados en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.- Un fatal accidente de tránsito entre varios vehículos dejó un saldo de una persona muerta y otras 35 lesionadas en la mañana de este jueves 8 de octubre en la ciudad de El Progreso en el departamento de Yoro.
De acuerdo a información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, el incidente vial ocurrió en la carretera CA-13 que conecta con el municipio de Tela (Atlántida), a la altura de la aldea Guaymitas.
El reporte detalla que colisionaron dos vehículos de carga pesada, un autobús y un camión. Según medios locales, el bus es una unidad que cubre la ruta Trujillo-Tegucigalpa.
El fallecido fue identificado como Orlando Zavala Maldonado, de 50 años. Este ciudadano viajaba como acompañante en el camión y tras el choque, su cuerpo quedó atrapado entre los amasijos metálicos.
El Cuerpo de Bomberos detalló que hasta el momento, trasladaron a siete heridos al Hospital de El Progreso. Asimismo, llegaron ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911 para atender al resto de afectados y llevar a ocho a centros asistenciales debido a su delicado estado de salud.
Nombre de los heridos
- Angélica María Erazo Castellanos, de 36 años.
-Yohana Cardoza Erazo, de 3 años.
-Ruth Suyapa Cardoza Erazo, de 9 años.
-Pedro Elvir, de 42 años.
-Odely Mejía, de 48 años.
- Nelson Alonso Rosales, de 43 años.
-Evelyn Escobar, 17 años
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