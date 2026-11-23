Tegucigalpa, Honduras.- Aunque Honduras continúa siendo parte importante de la ruta migratoria utilizada por extranjeros que buscan llegar a otros países, principalmente a Estados Unidos, el flujo migratorio este año reporta una fuerte reducción. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en lo que va del año se reporta un total de 9,056 migrantes irregulares que transitaron por el territorio hondureño. Con los datos se refleja que el tránsito de migrantes extranjeros por Honduras disminuyó un 53.48% en 2026, comparado con los extranjeros que cruzaron el país en 2025. Del total de personas registradas, el 57.54% corresponde a hombres, el 26.51% a mujeres y el 15.95% restante a niños, según el perfil demográfico proporcionado por el INM.

Entre las principales nacionalidades identificadas figuran ciudadanos de Ecuador, Cuba, Venezuela, República Popular China y República Dominicana, aunque el flujo también está integrado por personas de otros países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los registros más recientes de Migración indican que entre el 1 y el 15 de noviembre se contabilizaron 597 personas en condición migratoria irregular durante su tránsito por Honduras. De ese grupo, el 55.95% eran hombres, el 28.14% mujeres y el porcentaje restante correspondía a niños, lo que refleja que pese a los peligros que se enfrentan en la ruta migratoria, las familias deciden arriesgarse y salir de sus países. La cantidad de migrantes que atraviesa Honduras se mantiene en niveles considerablemente inferiores a los registrados en años anteriores. Un informe presentado esta semana por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que el tránsito irregular hacia el norte por el territorio hondureño disminuyó aproximadamente un 74% al comparar los mismos períodos de 2025 y 2026. El organismo internacional también reportó una reducción del 90% en los cruces por la región del Darién, en Panamá, durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025.

Los datos de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) muestran que los movimientos migratorios hacia el norte por el Darién pasaron de 201,063 en el primer semestre de 2024 a 2,927 en 2025 y 280 en 2026. En el caso de Honduras, los registros citados por la OIM contabilizaron 5,087 movimientos migratorios irregulares hacia el norte durante los primeros seis meses de 2026, frente a los 19,463 registrados en el mismo período de 2025. La diferencia representa una reducción de aproximadamente 75%, lo que confirma la desaceleración de los desplazamientos irregulares hacia el norte en la región centroamericana. La OIM advierte que existe un vacío de información sobre los movimientos migratorios hacia el sur en Honduras, debido a que los registros administrativos disponibles únicamente contabilizan los flujos hacia el norte. Para el coordinador del Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), César Castillo, la disminución del flujo migratorio responde, entre otros factores, al endurecimiento de las políticas migratorias y los controles fronterizos, especialmente por parte de Estados Unidos.