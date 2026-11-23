Tapachula, México.- Ante las amenazas de Donald Trump de duplicar los aranceles a México si continúan avanzando las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos, el Gobierno de Chiapas (sur de México) ha creado ofertas laborales en el municipio de Tapachula para frenar el tránsito de la migración hacia la frontera norte. Con miedo en la mirada, Kelvin Dávila, migrante procedente de Honduras, explica a EFE que quienes aceptan las ofertas laborales lo hacen para obtener refugio inmediato y evitar los peligros que implica recorrer los casi 3.000 kilómetros que separan Tapachula de la frontera con Estados Unidos. "Es por el trabajo humanitario, por el albergue y el pago. Además, con esto nos evitamos seguir caminando hasta Monterrey (norte). Muchos siguen, sin embargo, el grupo con el que veníamos no es suficiente", relata Dávila, quien trabajaba en el sector de la construcción en su país.

"Sé que pasar los retenes no es tan fácil. Ahora hemos cruzado tres y no sabemos cuántos más nos encontraremos adelante", continúa Dávila, quien se muestra convencido de trabajar en México y descarta la posibilidad de migrar hacia Estados Unidos. En la caravana, algunos migrantes que comparten la postura de Dávila han desistido de continuar su tránsito y aceptado los empleos temporales, mientras que otros rechazan la propuesta laboral, ofrecida también por la Secretaría de la Frontera Sur y la Secretaría de Movilidad Humana de Tapachula, y mantienen su decisión de reanudar la marcha el lunes a las 17:00 hora local (23:00 GMT). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El subsecretario de Movilidad Humana de Tapachula, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, explica a EFE que el objetivo principal del programa es brindar protección a las familias, especialmente a mujeres y niños, ante los peligros que enfrentan durante su tránsito por carretera.

Castillejos Argüello asegura que los programas buscan ofrecer todos los "beneficios" a las personas migrantes, "independientemente del estatus migratorio que tengan", en referencia a los trámites que pueden realizar ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). "Queremos ofrecerles beneficios para que no continúen caminando en las caravanas y, sobre todo, para evitar que sigan avanzando niños y niñas", subraya. Señala también que las actividades laborales consisten en realizar diversas acciones de rescate de espacios públicos, así como trabajo comunitario repartido en una jornada de cinco horas de lunes a viernes.