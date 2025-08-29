Migrantes en tránsito por Honduras hacia EE UU disminuyó en más del 90 %

Tegucigalpa, Honduras.- El paso de extranjeros por Honduras que van con destino a los Estados Unidos (EE UU) tuvo una drástica reducción de más del 90% durante el primer semestre del 2025. De acuerdo a estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Honduras, un total de 21,617 personas migrantes en situación de vulnerabilidad ingresaron de forma irregular a Honduras, entre el 1 de enero al 31 de julio Esta cifra representa una reducción del 92.05 % en comparación con el mismo período del año anterior, cuando cruzaron por el territorio unas 272,168 personas. La reducción de esa cifra es causada por las políticas antiinmigrantes del presidente de EUA, Donald Trump, lo que ha llevado a un nuevo flujo migratorio de norte a sur.

Este flujo esta compuesto por personas de diversas nacionalidades que, tras haber quedado varadas en México, han decidido emprender el retorno hacia países como Panamá, Colombia y, especialmente, Venezuela, señala la OIM. Entre enero y julio se registraron variaciones significativas en la cantidad de personas transitando de norte a sur, alcanzando un total de 18,291 personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Durante este periodo se mantuvo una fluctuación marcada en los meses de febrero y mayo, así como descensos en marzo y julio, señala el reporte.



Matriz de seguimiento

Para comprender los cambios en los flujos migratorios, la OIM aplicó la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés), una herramienta de recopilación de datos que se ejecutó entre mayo y agosto de este año en puntos estratégicos y fronterizos del país como es Ocotepeque, Danlí, Trojes, Choluteca y El Paraíso. Los resultados obtenidos son través de la aplicación de más de 1,600 encuestas, que revela las nuevas dinámicas migratorias en Honduras. El 53.8% de las personas encuestadas se movilizan de norte a sur, mientras que el 46.2% lo hace en dirección de sur a norte. Además, el 54% viaja solo y el perfil predominante corresponde a hombres jóvenes entre 18 y 35 años. Entre las principales motivaciones para migrar resaltan la búsqueda de empleo y medios de vida, la reunificación familiar y las condiciones de seguridad.