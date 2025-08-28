Inauguran planta en Villanueva que promete resolver demanda de energía en el valle de Sula

Cortés, Honduras.- Una nueva central de generación eléctrica y un intercambiador vial, actualmente en construcción, prometen transformar la movilidad y el suministro de energía en el valle de Sula, una de las zonas más productivas del país.

La central de Villanueva, con capacidad de 90 megavatts, demandó una inversión de 1,250 millones de lempiras y, según la Secretaría de Energía, beneficiará a más de dos millones de habitantes de Cortés y municipios vecinos. Con su puesta en marcha se espera reducir los racionamientos, las sobrecargas y los daños en aparatos eléctricos, además de facilitar la instalación de nuevas industrias y proyectos residenciales.

Las autoridades gubernamentales explicaron que la planta en mención es la número 17 que la presidenta Xiomara Castro inaugura en el sector eléctrico en todo el país.

El ministro de Energía, Erick Tejada, resaltó otras obras energéticas en la región, entre ellas la modernización de la represa El Cajón (L 963 millones), el complejo Cañaveral-Río Lindo (L 676 millones) y la ampliación de subestaciones en San Pedro Sula, La Lima y San Manuel.