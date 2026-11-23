Santa Cruz de Tenerife, España.- Seis embarcaciones precarias fueron rescatadas este lunes en la isla española de El Hierro y otras dos llegaron a la de Tenerife con 815 personas a bordo, entre ellas 48 menores, informaron a EFE fuentes de Salvamento Marítimo. El primer cayuco llegó poco después de la medianoche al puerto de El Hierro, situado en el océano Atlántico y perteneciente al archipiélago canario, acompañado por una embarcación de Salvamento Marítimo, tras haber sido detectado poco antes por el radar de vigilancia costera. A bordo viajaban 64 personas originarias de Senegal, Gambia y Guinea Conakry, entre ellas cuatro mujeres y dos menores, que dijeron que habían salido desde la localidad de Saint Louis (norte de Senegal) hace seis días.

Ya por la mañana, entró en el muelle de El Hierro, que tiene poco más de 10.000 habitantes, un segundo cayuco acompañado por Salvamento con 88 personas, entre ellas ocho mujeres y dos menores. Se trataba de un grupo de ciudadanos senegaleses y guineanos que aseguraron haber salido desde Dakar hacía ocho días. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los otros dos cayucos llegaron muy seguidos, ambos procedentes de Tanji, un pueblo de Gambia.

Uno de ellos transportaba a 129 personas, incluidos ocho mujeres y 15 menores y en el otro iban 152 personas, entre ellas 29 mujeres y diez menores que partieron hacia Canarias hace seis días. Mientras tanto, en Tenerife, Salvamento Marítimo acompañó hasta el puerto de Los Cristianos, en el sur, a dos cayucos localizados cuando estaban a punto de alcanzar la costa. El primero llevaba a bordo a 96 personas, entre ellas seis mujeres y cuatro niños, y el segundo a 84, cifra que incluye a trece féminas. Por el momento, no se ha informado sobre sus nacionalidades ni su punto de partida.