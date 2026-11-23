Tegucigalpa, Honduras. -La incautación de 500 kilogramos de cocaína en el departamento de Atlántida trascendió las fronteras hondureñas y recibió el reconocimiento del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole.
A través de una publicación en la red social X, el funcionario estadounidense calificó el operativo como otro ejemplo de colaboración internacional y reconoció el trabajo conjunto de las autoridades estadounidenses y hondureñas en la lucha contra el narcotráfico.
"Bajo las instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del fiscal general interino, Todd Blanche, y de Stephen Miller, se concretó otro ejemplo de cooperación internacional entre la DEA, la Policía Nacional de Honduras y la Secretaría de Seguridad.
La operación permitió incautar 500 kilogramos de cocaína que tenían como destino Estados Unidos.
La cooperación internacional es fundamental para desarticular redes narcoterroristas, interrumpir el tráfico de drogas ilegales y proteger a los ciudadanos y la seguridad nacional.
Una alianza más sólida, mayor alcance global y una sola misión: proteger y defender a Estados Unidos", declaró Cole.
El operativo se desarrolló el 20 de noviembre en una hacienda ubicada en la zona de Hicaque, Tela, Atlántida, después de varios días de labores de investigación e inteligencia.
Durante las diligencias, equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) localizaron un cargamento de supuesta cocaína que permanecía oculto en una estructura acondicionada para facilitar su almacenamiento y traslado.
Además del estupefaciente, las autoridades aseguraron varios vehículos, una motocicleta y dos armas de fuego tipo fusil.
Las investigaciones buscan identificar a las personas responsables del almacenamiento y transporte de la droga, así como establecer los posibles vínculos de la estructura criminal.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, manifestó que las indagaciones continuarían para conocer quiénes están detrás de esta operación y determinar el alcance de la organización.