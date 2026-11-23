Tegucigalpa, Honduras. -La incautación de 500 kilogramos de cocaína en el departamento de Atlántida trascendió las fronteras hondureñas y recibió el reconocimiento del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole.

A través de una publicación en la red social X, el funcionario estadounidense calificó el operativo como otro ejemplo de colaboración internacional y reconoció el trabajo conjunto de las autoridades estadounidenses y hondureñas en la lucha contra el narcotráfico.

"Bajo las instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del fiscal general interino, Todd Blanche, y de Stephen Miller, se concretó otro ejemplo de cooperación internacional entre la DEA, la Policía Nacional de Honduras y la Secretaría de Seguridad.

La operación permitió incautar 500 kilogramos de cocaína que tenían como destino Estados Unidos.