Yoro, Honduras.- Un juez de Letras de los tribunales de Olanchito, Yoro, sufrió un atentado criminal la mañana de este lunes cuando se dirigía de su residencia a los juzgados.
Se trata del abogado Marco Murillo, quien relató cómo notó que desde que salió de su casa le venían dando persecucion varios sujetos a bordo de dos motocicletas.
El empleado judicial, quien viajaba solo al momento del incidente, detalló que buscaban cometer una tentativa de homicidio en su contra, pues tuvo que realizar varias maniobras para evadirlos.
Murillo explicó que al llegar al desvío de los juzgados tomó mayor velocidad en su afán por dejar atrás a los sospechosos y eso provocó que el automotor que conducía derrapara en la vía y terminara saliéndose de la misma, sin embargo, ya se encontraba fuera del alcance de los motociclistas.
De acuerdo a su testimonio, eran dos motocicletas, con dos sujetos a bordo cada una y portaban armas.
La persecución se dio a eso de las 6:30 de la mañana, confirmó el juez al tiempo de afirmar que no tiene enemistades personales, pero que sí ha recibido amenazas a muerte, previamente, a consecuencia de su función judicial.
Crímenes contra abogados
Los asesinatos contra profesionales del Derecho siguen sumando víctimas en Honduras. Solo en los últimos meses se han registrados media docena de atentados, la mayoría con saldos mortales.
El pasado 21 de enero fue asesinado el abogado Salvador Maradiaga en Comayagua. El abogado de 32 años fue asesinado a tiros en su bufete en el barrio San Sebastián por hombres en motocicleta.
Días después fue asesinado en San Pedro Sula el abogado René Altamirano Interiano, el 6 de febrero. Fue atacado en el barrio Medina.
El 11 de agosto en San Pedro Sula también fue asesinado Marvin Omar Fernández, en estudiante de Derecho de 45 años dentro de un bufete en el barrio El Centro. Ese mismo mes, el 17 de agosto en Roatán, fue asesinado Dereck McNeil, el abogado está vinculado como testigo en el caso Angie Peña y fue tiroteado mientras conducía tras dejar a su hijo en la escuela.