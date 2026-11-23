Yoro, Honduras.- Un juez de Letras de los tribunales de Olanchito, Yoro, sufrió un atentado criminal la mañana de este lunes cuando se dirigía de su residencia a los juzgados.



Se trata del abogado Marco Murillo, quien relató cómo notó que desde que salió de su casa le venían dando persecucion varios sujetos a bordo de dos motocicletas. El empleado judicial, quien viajaba solo al momento del incidente, detalló que buscaban cometer una tentativa de homicidio en su contra, pues tuvo que realizar varias maniobras para evadirlos.

Murillo explicó que al llegar al desvío de los juzgados tomó mayor velocidad en su afán por dejar atrás a los sospechosos y eso provocó que el automotor que conducía derrapara en la vía y terminara saliéndose de la misma, sin embargo, ya se encontraba fuera del alcance de los motociclistas.

De acuerdo a su testimonio, eran dos motocicletas, con dos sujetos a bordo cada una y portaban armas.

La persecución se dio a eso de las 6:30 de la mañana, confirmó el juez al tiempo de afirmar que no tiene enemistades personales, pero que sí ha recibido amenazas a muerte, previamente, a consecuencia de su función judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Crímenes contra abogados