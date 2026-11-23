Uno de los fallecidos es el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, de quien Bukele destacó su capacidad de liderazgo durante una operación anterior, cuando varios contratistas privados abandonaron sus posiciones en un momento crítico. Según relató el gobernante, el oficial asumió el control de la situación y actuó con rapidez, una intervención que permitió salvar varias vidas, incluidas las de sus compañeros de armas.