El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la creación de un fondo (valorado en un millón de dólares) para apoyar económicamente a las familias de los tres militares salvadoreños que murieron durante una misión en Haití el pasado sábado 21 de noviembre.
El mandatario detalló que cada una de las familias recibirá inicialmente 200,000 dólares, mientras que el dinero restantes será destinado a garantizarles un ingreso mensual, como parte de un respaldo económico adicional a las prestaciones legales que les corresponden por parte de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Asimismo, Bukele expresó sus condolencias y aseguró que el sacrificio de los militares no será olvidado por el Estado salvadoreño.
Los militares fallecieron a raíz de una explosión accidental registrada en uno de los campamentos donde se encontraban desplegados en territorio haitiano, mientras trabajaban con material explosivo, según informó previamente la institución castrense. En el incidente resultaron afectados cuatro efectivos, de los cuales tres perdieron la vida y uno sobrevivió sin heridas que pusieran en peligro su vida.
Uno de los fallecidos es el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, de quien Bukele destacó su capacidad de liderazgo durante una operación anterior, cuando varios contratistas privados abandonaron sus posiciones en un momento crítico. Según relató el gobernante, el oficial asumió el control de la situación y actuó con rapidez, una intervención que permitió salvar varias vidas, incluidas las de sus compañeros de armas.
Otro de los militares identificados es el cabo Emerson Alexander Zepeda Zelada, quien fue recordado por su participación en una maniobra de alto riesgo durante unas pruebas realizadas en El Salvador. De acuerdo con el relato de Bukele, el efectivo intervino para desactivar manualmente una granada que había quedado atascada en un dron cuya batería estaba por agotarse.
El tercer fallecido es el cabo Wilber Manuel Serrano Medina, quien participó en esa misma operación junto a Zepeda Zelada. El presidente explicó que Serrano sostuvo el dron a aproximadamente un metro y medio del suelo mientras su compañero desactivaba el explosivo, una acción que ambos realizaron para evitar que otras personas resultaran afectadas.
Los tres efectivos habían sido enviados a Haití como parte de una misión internacional para apoyar las operaciones contra las pandillas que mantienen presencia en ese territorio. El despliegue se produjo después del ataque sufrido por cuatro aerotécnicos salvadoreños el pasado 18 de octubre, cuando fueron secuestrados por estructuras criminales.
Por otra parte, Bukele informó que los militares salvadoreños que permanecen desplegados en Haití y deseen regresar a su país podrán hacerlo inmediatamente y sin temor a represalias. Según explicó, otros integrantes de la FAES se han ofrecido voluntariamente para sustituir a quienes decidan abandonar la misión, por lo que su retorno no pondría en riesgo las operaciones.
Finalmente, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó, en nombre de su gobierno y del pueblo haitiano, sus condolencias por la muerte de los tres militares durante la manipulación de explosivos y reiteró el compromiso de continuar la lucha contra las pandillas en ese país.