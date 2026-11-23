Tegucigalpa, Honduras.– El Poder Judicial inició el proceso de selección para regularizar los nombramientos de 126 empleados durante la administración de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Obando.
La integrante de la comisión de selección, Anny Ochoa, informó que el procedimiento permitirá a los servidores judiciales acreditar sus competencias y optar a un nombramiento en propiedad, que contempla 105 plazas administrativas y 23 correspondientes al área jurisdiccional.
El comité está conformado por seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el director de Personal de la Carrera Judicial y representantes de las asociaciones de empleados y los funcionarios judiciales.
Ochoa explicó que la comisión tendrá la responsabilidad de conducirlo bajo criterios de transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades.
Nombramientos por mérito
La representante de la comisión indicó que el proceso se fundamenta en el decreto legislativo número 10-2026, donde se restituyó al pleno de la CSJ la facultad de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y realizar permutas de funcionarios y empleados judiciales.
A partir de ese mandato se conformó la comisión encargada de dirigir las evaluaciones y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.
Ochoa señaló que la regularización representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial y reconocer las capacidades de sus trabajadores.
La funcionaria aseguró que las evaluaciones responderán a criterios objetivos y que las decisiones se adoptarán con responsabilidad e imparcialidad.
Además, indicó que los aspirantes deberán demostrar que cuentan con los conocimientos, las capacidades y las condiciones éticas necesarias para ejercer sus cargos.
Empleados interinos podrán acreditar sus competencias
Ochoa aclaró que el proceso no busca desconocer el trabajo que han realizado los empleados, sino brindarles la oportunidad de acreditar sus competencias.
"Este proceso tiene el propósito de no va a desconocer el trabajo que han venido realizando estos empleados que están nombrados de manera interina desde febrero del año 2026, sino que queremos brindarles la oportunidad de acreditar sus competencias y así regularizar su situación conforme a derecho", manifestó.
Sin embargo, enfatizó que la estabilidad laboral debe estar respaldada por el cumplimiento de los requisitos legales y un procedimiento de selección justo.
La comisión aseguró que respetará la dignidad de todos los participantes durante las evaluaciones y la toma de decisiones.
CSJ dejó sin efecto nombramientos realizados en febrero
El proceso de regularización ocurre después de que el 14 de abril el pleno de la CSJ resolviera dejar sin valor y efecto aproximadamente 180 acuerdos de nombramiento realizados en febrero, durante la administración de Rebeca Raquel Obando.
En esa ocasión, el magistrado Walter Miranda explicó que la decisión respondió a un informe elaborado por una comisión integrada por cinco magistrados.
Esa comisión recomendó invalidar los nombramientos para que el pleno adoptara una determinación definitiva, detalló Miranda.
El magistrado también señaló que el pleno facultó al presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, para contratar personal de manera interina.
La medida buscaba garantizar el funcionamiento de la institución mientras se resolvía la situación de los nombramientos.
Con el nuevo procedimiento, la comisión de selección busca que los trabajadores puedan obtener nombramientos en propiedad mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Carrera Judicial.