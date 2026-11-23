Tegucigalpa, Honduras.– El Poder Judicial inició el proceso de selección para regularizar los nombramientos de 126 empleados durante la administración de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Obando. La integrante de la comisión de selección, Anny Ochoa, informó que el procedimiento permitirá a los servidores judiciales acreditar sus competencias y optar a un nombramiento en propiedad, que contempla 105 plazas administrativas y 23 correspondientes al área jurisdiccional. El comité está conformado por seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el director de Personal de la Carrera Judicial y representantes de las asociaciones de empleados y los funcionarios judiciales.

Ochoa explicó que la comisión tendrá la responsabilidad de conducirlo bajo criterios de transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades.

Nombramientos por mérito

La representante de la comisión indicó que el proceso se fundamenta en el decreto legislativo número 10-2026, donde se restituyó al pleno de la CSJ la facultad de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y realizar permutas de funcionarios y empleados judiciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A partir de ese mandato se conformó la comisión encargada de dirigir las evaluaciones y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. Ochoa señaló que la regularización representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial y reconocer las capacidades de sus trabajadores. La funcionaria aseguró que las evaluaciones responderán a criterios objetivos y que las decisiones se adoptarán con responsabilidad e imparcialidad. Además, indicó que los aspirantes deberán demostrar que cuentan con los conocimientos, las capacidades y las condiciones éticas necesarias para ejercer sus cargos.

Empleados interinos podrán acreditar sus competencias

Ochoa aclaró que el proceso no busca desconocer el trabajo que han realizado los empleados, sino brindarles la oportunidad de acreditar sus competencias. "Este proceso tiene el propósito de no va a desconocer el trabajo que han venido realizando estos empleados que están nombrados de manera interina desde febrero del año 2026, sino que queremos brindarles la oportunidad de acreditar sus competencias y así regularizar su situación conforme a derecho", manifestó. Sin embargo, enfatizó que la estabilidad laboral debe estar respaldada por el cumplimiento de los requisitos legales y un procedimiento de selección justo. La comisión aseguró que respetará la dignidad de todos los participantes durante las evaluaciones y la toma de decisiones.

CSJ dejó sin efecto nombramientos realizados en febrero