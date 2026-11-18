Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Selección de Personal inició el proceso de revisión de 120 nombramientos realizados durante la administración de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, con el objetivo de regularizar la situación legal de esas plazas laborales. El Poder Judicial informó que la comisión tendrá a su cargo la revisión de los nombramientos que quedaron sin valor en abril. El magistrado Mario Díaz, integrante de la comisión, explicó que el proceso permitirá examinar cada caso para identificar posibles irregularidades y garantizar que los nombramientos cumplan con los requisitos legales correspondientes. "Este es un proceso que tiene por objeto que la situación legal desde el punto de vista administrativo de sus plazas, no tenga ninguna situación que colinde con la ilegalidad, sino que se regularicen todos esos nombramientos", apuntó. La comisión encargada del proceso está encabezada por los magistrados Mario Díaz, del partido Libertad y Refundación (Libre); Anny Belinda Ochoa, Isbela Bustillo, Gaudy Bustillo, del Partido Nacional; Odalis Nájera y Milton Jiménez, del Partido Liberal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Comisión revisará los nombramientos señalados

Díaz detalló que inicialmente identificaron a unos 190 personas nombradas durante la administración de Obando, sin embargo, posteriormente realizaron una depuración para determinar quiénes debían someterse al procedimiento de regularización. Explicó que algunos casos quedaron fuera de la revisión debido a diferentes circunstancias legales, y a que todavía existen asuntos sobre los cuales, las autoridades judiciales no se ha pronunciado. Después de ese análisis, la comisión estableció que aproximadamente 120 personas deberán presentarse para regularizar su situación administrativa. El objetivo es que las plazas no presenten condiciones que puedan contravenir la legalidad y que cada nombramiento tenga el respaldo administrativo correspondiente.

Concurso para nuevas plazas

El funcionario judicial adelantó que este procedimiento constituye una primera etapa, y que la comisión contempla desarrollar un concurso más amplio para otros integrantes del Poder Judicial en febrero de 2027. La convocatoria estaría dirigida a los empleados judiciales interesados en participar por las diferentes plazas que se habiliten dentro de la institución. "Se tiene previsto por parte de la comisión que un concurso para otros colegas del Poder Judicial que quieran participar sería hasta el próximo año, estaremos hablando el mes de febrero del próximo año, que habrá un concurso extensivo para los diferentes miembros del Poder Judicial y para las diferentes plazas que siempre se abren", apuntó.

CSJ dejó sin efecto 180 nombramientos