Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Selección de Personal inició el proceso de revisión de 120 nombramientos realizados durante la administración de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, con el objetivo de regularizar la situación legal de esas plazas laborales.
El Poder Judicial informó que la comisión tendrá a su cargo la revisión de los nombramientos que quedaron sin valor en abril.
El magistrado Mario Díaz, integrante de la comisión, explicó que el proceso permitirá examinar cada caso para identificar posibles irregularidades y garantizar que los nombramientos cumplan con los requisitos legales correspondientes.
"Este es un proceso que tiene por objeto que la situación legal desde el punto de vista administrativo de sus plazas, no tenga ninguna situación que colinde con la ilegalidad, sino que se regularicen todos esos nombramientos", apuntó.
La comisión encargada del proceso está encabezada por los magistrados Mario Díaz, del partido Libertad y Refundación (Libre); Anny Belinda Ochoa, Isbela Bustillo, Gaudy Bustillo, del Partido Nacional; Odalis Nájera y Milton Jiménez, del Partido Liberal.
Comisión revisará los nombramientos señalados
Díaz detalló que inicialmente identificaron a unos 190 personas nombradas durante la administración de Obando, sin embargo, posteriormente realizaron una depuración para determinar quiénes debían someterse al procedimiento de regularización.
Explicó que algunos casos quedaron fuera de la revisión debido a diferentes circunstancias legales, y a que todavía existen asuntos sobre los cuales, las autoridades judiciales no se ha pronunciado.
Después de ese análisis, la comisión estableció que aproximadamente 120 personas deberán presentarse para regularizar su situación administrativa.
El objetivo es que las plazas no presenten condiciones que puedan contravenir la legalidad y que cada nombramiento tenga el respaldo administrativo correspondiente.
Concurso para nuevas plazas
El funcionario judicial adelantó que este procedimiento constituye una primera etapa, y que la comisión contempla desarrollar un concurso más amplio para otros integrantes del Poder Judicial en febrero de 2027.
La convocatoria estaría dirigida a los empleados judiciales interesados en participar por las diferentes plazas que se habiliten dentro de la institución.
"Se tiene previsto por parte de la comisión que un concurso para otros colegas del Poder Judicial que quieran participar sería hasta el próximo año, estaremos hablando el mes de febrero del próximo año, que habrá un concurso extensivo para los diferentes miembros del Poder Judicial y para las diferentes plazas que siempre se abren", apuntó.
CSJ dejó sin efecto 180 nombramientos
El 14 de abril, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió dejar sin valor y efecto aproximadamente 180 acuerdos de nombramiento que se realizaron en febrero, durante la administración de Rebeca Raquel Obando.
En ese momento, el magistrado Walter Miranda explicó que la decisión respondió a un informe elaborado por una comisión integrada por cinco magistrados, que recomendó invalidar los nombramientos para que el pleno adoptara una determinación definitiva.
Miranda también señaló que el pleno facultó al presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, para contratar personal de manera interina, con el propósito de garantizar el funcionamiento de la institución.
La autorización permitió cubrir temporalmente las necesidades de personal en las diferentes dependencias judiciales mientras se resolvía la situación de los nombramientos cuestionados.
"El Poder Judicial se requiere de este personal para poder funcionar de manera adecuada", expresó Miranda al referirse a la necesidad de mantener el funcionamiento de la institución.
Con la nueva revisión, la Comisión de Selección de Personal buscará determinar la situación administrativa de los aproximadamente 120 nombramientos que permanecen dentro del proceso de regularización.