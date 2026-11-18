Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de reducir el tiempo que los hondureños permanecen en centros de detención y agilizar su retorno al país, la Cancillería de Honduras fortaleció la coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La estrategia de trabajo conjunto se desarrolló este miércoles 18 de noviembre en dos niveles, con reuniones institucionales en Tegucigalpa y acciones operativas desde Houston, Texas.

En la capital hondureña, la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios y la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante sostuvieron un encuentro de alto nivel para establecer prioridades y definir los lineamientos de trabajo con las autoridades migratorias estadounidenses.

De forma paralela, el Consulado General de Honduras en Houston mantuvo reuniones con los equipos técnicos de ICE para trasladar los acuerdos institucionales a casos concretos de compatriotas que enfrentan procesos de deportación.