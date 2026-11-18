Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de reducir el tiempo que los hondureños permanecen en centros de detención y agilizar su retorno al país, la Cancillería de Honduras fortaleció la coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La estrategia de trabajo conjunto se desarrolló este miércoles 18 de noviembre en dos niveles, con reuniones institucionales en Tegucigalpa y acciones operativas desde Houston, Texas.
En la capital hondureña, la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios y la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante sostuvieron un encuentro de alto nivel para establecer prioridades y definir los lineamientos de trabajo con las autoridades migratorias estadounidenses.
De forma paralela, el Consulado General de Honduras en Houston mantuvo reuniones con los equipos técnicos de ICE para trasladar los acuerdos institucionales a casos concretos de compatriotas que enfrentan procesos de deportación.
Uno de los principales objetivos de esta coordinación es evitar que los hondureños permanezcan más tiempo del necesario bajo detención debido a trámites administrativos pendientes, además de procurar que sus retornos se realicen de manera rápida, ordenada y digna.
🇭🇳🤝🇺🇸 Cancillería de Honduras fortalece su coordinación con autoridades migratorias estadounidenses para agilizar el retorno digno de nuestros connacionales. https://t.co/j2VEcYvaok— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) November 18, 2026
Asimismo, se acordó la atención prioritaria de casos urgentes, especialmente de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o necesitan asistencia médica mientras permanecen en centros de detención.
De igual forma, la Cancillería informó que mantiene enlaces permanentes con ICE a través de los consulados hondureños para agilizar las consultas de familiares que buscan conocer el paradero y la situación de sus seres queridos.
En cuanto a la protección de menores de edad, las autoridades hondureñas trabajan en la localización de los familiares de niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo custodia migratoria, con el propósito de garantizar un retorno seguro a Honduras.
Otro de los puntos abordados es la eliminación de obstáculos administrativos relacionados con documentos de identificación y pasaportes que puedan retrasar innecesariamente los procesos de retorno.
Yolanda Oliva, cónsul general de Honduras en Houston, afirmó que cada gestión consular representa a una persona y una familia que espera respuestas, por lo que consideró fundamental mantener una comunicación directa y efectiva con las autoridades estadounidenses.
Finalmente, la Cancillería reiteró que la protección consular no se limita a la emisión de documentos, sino que también comprende el acompañamiento a las familias y la vigilancia de un trato humano y digno para los compatriotas en territorio estadounidense.