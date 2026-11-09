Captan violenta detención de un hondureño por agentes de ICE en Utah

Utah, Estados Unidos.- Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), detuvieron de manera arbitraria a un hondureño, identificado como Enmanuel Lobo, en el estado de Utah y su detención fue compartida en redes sociales, donde se evidencia la violencia con la que fue tratado.

Fue el propio compatriota, quien al momento del arresto grabó cuando fue abordado por las autoridades migratorias estadounidenses, un video que posteriormente fue difundido a través de su perfil.

Horas después del arresto, su prometida accedió a su cuenta para compartir la grabación, en la que quedó registrado cómo el hondureño fue bajado del vehículo por la fuerza por los agentes de inmigración que posteriormente lo sometieron en el pavimento.