Captan violenta detención de un hondureño por agentes de ICE en Utah

Utah, Estados Unidos.- Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), detuvieron de manera arbitraria a un hondureño, identificado como Enmanuel Lobo, en el estado de Utah y su detención fue compartida en redes sociales, donde se evidencia la violencia con la que fue tratado.
Fue el propio compatriota, quien al momento del arresto grabó cuando fue abordado por las autoridades migratorias estadounidenses, un video que posteriormente fue difundido a través de su perfil.
Horas después del arresto, su prometida accedió a su cuenta para compartir la grabación, en la que quedó registrado cómo el hondureño fue bajado del vehículo por la fuerza por los agentes de inmigración que posteriormente lo sometieron en el pavimento.
En las imágenes se escucha a uno de los oficiales identificarse como integrante de la unidad de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE, mientras solicita a Lobo sus documentos de identidad y pasaporte.
La grabación permitió ver públicamente cómo las autoridades migratorias lo interceptaron. En otro fragmento del video se vé cuando es lanzado al suelo para enchacharlo, mientras su novia grita que lo suelten.
Otras imágenes muestran a la joven denunciando a los oficiales de ICE que los abordaron, mientras muestra en cámara una lesión en su mano que habría sufrido durante el arresto del hondureño.
En algún momento del video Lobo alcanza a decir que lo que están haciendo es ilegal, porque no le presentaron ninguna orden judicial. "Necesito ver la orden", dice el hondureño y reclama: "Esto es ilegal", poco antes de que los agentes finalmente abran la puerta y lo arrastren hacia fuera del auto.
Se desconoce el estatus legal del compatriota y a donde fue remitido tras su detención. Entretanto, en la comunidad de Utah ya se han alzado algunas voces a favor del joven músico, pues consideran que su detención fue arbitraria.