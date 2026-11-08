Hondureños denuncian estafas por supuestos trámites migratorios en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Un hondureño perdió casi 40,000 dólares luego de que un hombre que se presentó como un abogado de inmigración le ofreció gestionar sus documentos migratorios en Estados Unidos, denunció Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre.
Según Flores, el afectado entregó diferentes cantidades de dinero, mediante depósitos de 1,000, 2,000 y hasta 4,000 dólares, bajo la promesa de que su proceso avanzaba en los tribunales estadounidenses.
Sin embargo, posteriormente descubrió que los documentos que recibía eran falsos y que había sido víctima de una estafa.
El presidente de la fundación explicó a EL HERALDO que este no sería un caso aislado, ya que la organización recibe denuncias frecuentes de hondureños que aseguran haber sido engañados por personas que ofrecen servicios de trámites migratorios.
Se hacen pasar por abogados y jueces
El dirigente señaló que algunas de estas personas utilizan videollamadas para aparentar legitimidad y convencer a los migrantes de que están tratando directamente con abogados o incluso con funcionarios judiciales.
“Se disfrazan de abogados o de jueces, hacen videollamadas y es una red de estafadores que hay que están estafando a muchos inmigrantes”, relató Flores.
El afectado habría realizado varios pagos durante el supuesto proceso migratorio, creyendo que su expediente estaba siendo atendido ante una corte.
La fundación también ha recibido denuncias contra personas que se presentan como representantes de organizaciones benéficas o supuestas instituciones de ayuda.
“Hay otros compatriotas que han sido estafados por algunos que se hacen pasar por caridades católicas y que es una firma de ayuda, dicen ellos, y le sacan hasta cinco mil dólares”, señaló Flores.
El miedo a denunciar mantiene muchos casos ocultos
Uno de los principales obstáculos para que los migrantes afectados busquen ayuda es el temor a que su situación migratoria irregular los exponga a una detención al acudir ante las autoridades.
Flores explicó que algunas víctimas prefieren no denunciar porque no cuentan con documentos legales para permanecer en Estados Unidos y temen las consecuencias de acercarse a la Policía.
“Lamentablemente a ellos se les dificulta denunciar porque no tienen papeles y tienen miedo. Y lo otro es que, por la misma situación migratoria, se les hace difícil ir a la Policía porque pueden ser capturados ahí”, señaló.
El presidente de la Fundación 15 de Septiembre pidió a los hondureños verificar la identidad y las credenciales de quienes ofrecen asesoría migratoria antes de entregar dinero o documentos personales.
También recomendó desconfiar de las personas que prometen resolver casos migratorios mediante pagos elevados o aseguran tener contactos directos con funcionarios de las cortes.
La organización pidió a quienes sospechen haber sido víctimas de estos engaños conservar comprobantes de depósitos, conversaciones y documentos recibidos, ya que pueden servir como respaldo para presentar una denuncia.