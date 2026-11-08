Hondureños denuncian estafas por supuestos trámites migratorios en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Un hondureño perdió casi 40,000 dólares luego de que un hombre que se presentó como un abogado de inmigración le ofreció gestionar sus documentos migratorios en Estados Unidos, denunció Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre. Según Flores, el afectado entregó diferentes cantidades de dinero, mediante depósitos de 1,000, 2,000 y hasta 4,000 dólares, bajo la promesa de que su proceso avanzaba en los tribunales estadounidenses. Sin embargo, posteriormente descubrió que los documentos que recibía eran falsos y que había sido víctima de una estafa.

El presidente de la fundación explicó a EL HERALDO que este no sería un caso aislado, ya que la organización recibe denuncias frecuentes de hondureños que aseguran haber sido engañados por personas que ofrecen servicios de trámites migratorios.

Se hacen pasar por abogados y jueces

El dirigente señaló que algunas de estas personas utilizan videollamadas para aparentar legitimidad y convencer a los migrantes de que están tratando directamente con abogados o incluso con funcionarios judiciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Se disfrazan de abogados o de jueces, hacen videollamadas y es una red de estafadores que hay que están estafando a muchos inmigrantes”, relató Flores. El afectado habría realizado varios pagos durante el supuesto proceso migratorio, creyendo que su expediente estaba siendo atendido ante una corte. La fundación también ha recibido denuncias contra personas que se presentan como representantes de organizaciones benéficas o supuestas instituciones de ayuda. “Hay otros compatriotas que han sido estafados por algunos que se hacen pasar por caridades católicas y que es una firma de ayuda, dicen ellos, y le sacan hasta cinco mil dólares”, señaló Flores.

El miedo a denunciar mantiene muchos casos ocultos