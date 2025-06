Falsos trámites, llamadas misteriosas y cobros elevados: así estafan a migrantes en USA

Nuestra necesidad en la llamada era recibir acompañamiento para gestionar un permiso de trabajo en Estados Unidos. No hubo tiempo para confirmar legalmente su identidad, y desde el otro lado del teléfono la persona únicamente se dedicó a describir un supuesto proceso migratorio que el cliente debe realizar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). A cambio de su asesoría, exige pagos que suman miles de dólares, sin garantizar resultados.

La Unidad de Investigación de El HERALDO Plus dialogó con la supuesta abogada, tras pactar por correo, con el objetivo de desmontar parte de la manera de operar de esta red que promete asistencia en trámites migratorios para vaciar los bolsillos de los migrantes, y que ha cobrado decenas de víctimas.

Sin embargo, aclaró que los gastos ante USCIS eran adicionales y que no podía especificarlos aún porque “cada caso es diferente”.

—Si gusta, me puede enviar el pasaporte, una foto suya y el acta de nacimiento por mensaje. No necesita venir.

Particularmente, un grupo de 55,000 hondureños también vive bajo incertidumbre porque el gobierno de Estados Unidos no ha informado si prorrogará el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) , el cual vence el próximo 5 de julio.

Además, esta estafa opera en un terreno fértil, en un momento cuando en Estados Unidos se han endurecido las medidas antiinmigrantes : el gobierno de Donald Trump ha invocado una antigua ley de guerra para acelerar las deportaciones, eliminó la aplicación CBP One —en su lugar, habilitó una plataforma para la autodeportación— y revocó la prohibición de redadas en escuelas, iglesias y hospitales

El nivel de informalidad era evidente. No existía verificación legal, contrato firmado ni presencia física de la supuesta profesional. Aun así, su tono amable y la descripción del proceso generaba cierta confianza. Eso, precisamente, es lo que quizás atrapa a los víctimas de la estafa.

Carlos no dudó en pagar. Lo que comenzó como una transacción sencilla se hizo un ciclo interminable de pagos que le costaron más de 10,000 dólares, que al cambio actual serían unos 261,000 lempiras.

Lo único que recibió fue un número de caso. Al ingresarlo en el sistema de USCIS, parecía legítimo, convenciéndose que iba en la ruta correcta. Sin embargo, al investigar más a fondo, se descubrió que ese número no pertenecía a su caso. Era un dato genérico, un engaño que había sido diseñado para hacerle creer que su expediente estaba en marcha.

El proceso parecía legítimo. Los estafadores, expertos en manipulación, le enviaron correos electrónicos con información que parecía oficial.

El número de folio que le proporcionaron, al ingresarlo en el sitio web de USCIS, reflejaba un trámite activo. Sin embargo, ese número no estaba a su nombre. No pertenecía a él. Pertenecía a otra persona, como confirmaron investigaciones posteriores.

Luego, la farsa dio otro paso. Los estafadores organizaron una videollamada con una supuesta jueza, quien le aseguró a Carlos que su residencia ya estaba aprobada. Solo había un detalle: él debía pagar $10,000 adicionales en los próximos diez días o enfrentar una multa de $600 por cada día de retraso.

Carlos, sin saber cómo funciona el proceso migratorio, creyó que estaba hablando con autoridades reales. El miedo y la esperanza de regularizar su situación lo cegaron. Pero la verdad es que estaba siendo víctima de un fraude meticulosamente orquestado.

"Era un número real, pero pertenecía a otra persona. Te hacen creer que todo va bien. Incluso te programan una videollamada con una supuesta jueza, quien te dice que la residencia ya está aprobada”, indicó.

Lo que Carlos no sabía es que este fraude no es aislado. La misma táctica se está repitiendo con numerosos migrantes.

"Los pagos y cobros eran continuos. Incluso, ayer recibí un mensaje de texto presionando para que continuara pagando más dinero", detalló.

La desesperación por regularizar su estatus migratorio los hace vulnerables a este tipo de engaños. Pero lo que muchos no saben es que el sistema de USCIS no funciona de esta manera. No se solicitan pagos fuera de los trámites oficiales.

Carlos perdió más de $10,000 en el falso proceso. Pero no es el único. Muchos migrantes, aterrados por la posibilidad de ser deportados, temen denunciar por el riesgo que implica hablar sobre su estatus migratorio. Esto crea un ambiente propenso para que los estafadores sigan operando sin ser detenidos.