¡Pura llamarada de tusa! Los "rojinegros" quieren boicotear el resultado antes de cerrar el año

DECLARATORIA. Unos cabezas calientes de los derrotados de Libre, andan diciendo que no habrá declaratoria el 30 de noviembre y todo el proceso electoral no tendrá validez, que ganar de querer seguir hundiendo al país solo por caprichos personales.

JUEGO. Esos integrantes de las JEVR le están siguiendo el juego al oficialismo, en especial los de Libre y liberales, parando el escrutinio especial a su antojo, trabajando cuando quieren, sigue el boicot a toda costa...mientras el fiscal JZ brilla por su ausencia.

VOCERO. Hay que decir que una de las grandes falencias que ha tenido el CNE es la falta de un vocero para atender a la “muchachada” quienes tienen que andar adivinando qué está pasando con el proceso electoral, buscando información hasta por debajo de las piedras.

ACTAS. Algunos de los tantos expertos dijeron que ante las maniobras que tiene los pícaros que se quieren quedar, los consejeros tendrán que hacer una declaratoria con las actas contabilizadas hasta el momento, y después que los afectados se vayan al TJE a ver si allá les resuelven.

HULE. El que se va quedar silbando en la loma será el gordito de buen corazón, que se tomó vacaciones todo el mes de diciembre para estar durmiendo en una carpa en las instalaciones del CLE en Infop. A nadie se le olvida que les negó disfrutar de la Navidad a los pobres capitalinos que tienen pocos lugares para ir a disfrutar.

CHIVAS. Los nuevos padres y madres de la patria deben estar chiva a que se haga la declaratoria, porque aquí el que no corre vuela, miren que a un tal Redondo se le quema el dulce por seguir de borrego en el CN, a pesar que ya nadie lo quiere seguir viendo.

FIRMES. Dicen que el nuevo jefe de las gloriosas ya le mandó una pelotón de efectivos de la Guardia de Honor Presidencial al nuevo presidente electo de Honduras, “Tito” Asfura, quien ya está con los burros puestos para comenzar a trabajar el próximo 27 de enero.

RACHA. Y es que en Navidad vieron el nuevo presidente en Santa Ana, bien resguardado, pero muy alegre saludando a la gente quienes les gritaba que “la rachaaa” ya está activada por los próximo cuatro años.

PAPOS. Los que se están haciendo los papos son los que están en casa de gobierno, no se mira que tengan intenciones que comenzar con la transición del gobierno, los ministros no dicen si pío, ni los voceros, que nunca trabajaron, pasaron sin pena ni gloria los cuatro años.

LLAMADA. Desde la USA el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló ayer que ya hablaron por medio de una llamada telefónica con “Tito” Asfura, y solo están a la espera de que asuma el car para fortalecer la sólida alianza con Honduras para beneficio de ambos países y de la región, incluyendo la expansión de los lazos económicos