Audios revelan red que cobra $600 por pasaportes falsos en Estados Unidos

“Aparte de los 350 dólares por la gestión, también hacemos un cobro adicional de 250 dólares para asegurar que llegue a su casa y si no llega entonces le hacemos un reembolso de 3,500 dólares”, dice la persona que hace pasarse por tramitador.

Este grupo también ofrece trámites del DNI, si el hondureño no tiene el documento.

Sin embargo, el vicecanciller de Asuntos Consulares, Antonio García, afirmó que “hemos pedido como cinco veces que nos manden información sobre eso e investigar, pero no nos han dado ni una sola prueba. No estamos diciendo que no es cierto, pero queremos información al respecto”.

El diplomático fue escéptico al mencionar que “podría tener un matiz político y echarla la culpa al gobierno porque para eso son buenos. Nosotros estamos en la mejor disposición de investigar, pedimos nombres de las víctimas y estamos esperando”.