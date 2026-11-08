Coiproden reporta 535 muertes violentas de menores durante 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 535 niños, adolescentes y jóvenes han perdido la vida de forma violenta en Honduras entre enero y octubre de 2026, una cifra que ya supera los registros de todo el año anterior, según estadísticas de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).

De acuerdo con los datos divulgados por la organización, durante los primeros diez meses de este año se contabilizaron 16 víctimas más que las 519 registradas a lo largo de 2025, cuando todavía faltaban dos meses para finalizar el presente año.

Asimismo, las estadísticas reflejan un incremento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que evidencia la persistencia de la violencia contra la población infantil y juvenil en el territorio hondureño.