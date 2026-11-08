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UNAH restringirá estacionamiento en Ciudad Universitaria este lunes

Los trabajos comenzarán a las 5:00 de la mañana y se extenderán hasta las 8:00 de la noche. El tramo frente a la capilla, entre los portones 1 y 2, deberá permanecer libre de vehículos

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 00:00
UNAH restringirá estacionamiento en Ciudad Universitaria este lunes

El tramo frente a la capilla, comprendido entre el portón número 1 y el portón número 2, deberá permanecer completamente libre de vehículos estacionados en ambos costados.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores que ingresen a Ciudad Universitaria deberán tomar precauciones este lunes 9 de noviembre debido a trabajos de colado de concreto en el estacionamiento número 2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Las labores corresponden a la construcción del edificio de aulas Lucem Aspicio y se desarrollarán durante aproximadamente 15 horas continuas, desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

Durante ese período, circularán camiones mezcladores de concreto dentro del campus, lo que podría provocar interrupciones momentáneas en el tránsito de vehículos y peatones en las áreas cercanas a la construcción.

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¿Qué zonas tendrán restricciones?

El tramo frente a la capilla, comprendido entre el portón número 1 y el portón número 2, deberá permanecer completamente libre de vehículos estacionados en ambos costados.

La restricción permitirá instalar las bombas de concreto y facilitar las maniobras de los camiones mezcladores durante la descarga del material.

En el área de construcción habrá personal encargado de orientar el tránsito y controlar las maniobras de los vehículos pesados.

Cierran con alambre de púas y postes calle habilitada por la Alcaldía

Recomendaciones para quienes visiten la UNAH

Los estudiantes, docentes, empleados y visitantes deberán considerar el tiempo adicional que podrían necesitar para desplazarse dentro de Ciudad Universitaria durante la jornada.

También se recomienda evitar estacionarse en el tramo restringido y prestar atención a las indicaciones del personal que se encuentre en la zona.

Las autoridades universitarias advirtieron que podrían realizarse interrupciones temporales del tránsito peatonal y vehicular por razones de seguridad.

Para consultas sobre los trabajos, la SEAPI habilitó el teléfono 2216-6100, extensión 110465.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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