UNAH restringirá estacionamiento en Ciudad Universitaria este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores que ingresen a Ciudad Universitaria deberán tomar precauciones este lunes 9 de noviembre debido a trabajos de colado de concreto en el estacionamiento número 2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Las labores corresponden a la construcción del edificio de aulas Lucem Aspicio y se desarrollarán durante aproximadamente 15 horas continuas, desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Durante ese período, circularán camiones mezcladores de concreto dentro del campus, lo que podría provocar interrupciones momentáneas en el tránsito de vehículos y peatones en las áreas cercanas a la construcción.
¿Qué zonas tendrán restricciones?
El tramo frente a la capilla, comprendido entre el portón número 1 y el portón número 2, deberá permanecer completamente libre de vehículos estacionados en ambos costados.
La restricción permitirá instalar las bombas de concreto y facilitar las maniobras de los camiones mezcladores durante la descarga del material.
En el área de construcción habrá personal encargado de orientar el tránsito y controlar las maniobras de los vehículos pesados.
Recomendaciones para quienes visiten la UNAH
Los estudiantes, docentes, empleados y visitantes deberán considerar el tiempo adicional que podrían necesitar para desplazarse dentro de Ciudad Universitaria durante la jornada.
También se recomienda evitar estacionarse en el tramo restringido y prestar atención a las indicaciones del personal que se encuentre en la zona.
Las autoridades universitarias advirtieron que podrían realizarse interrupciones temporales del tránsito peatonal y vehicular por razones de seguridad.
Para consultas sobre los trabajos, la SEAPI habilitó el teléfono 2216-6100, extensión 110465.