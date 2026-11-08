UNAH restringirá estacionamiento en Ciudad Universitaria este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores que ingresen a Ciudad Universitaria deberán tomar precauciones este lunes 9 de noviembre debido a trabajos de colado de concreto en el estacionamiento número 2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Las labores corresponden a la construcción del edificio de aulas Lucem Aspicio y se desarrollarán durante aproximadamente 15 horas continuas, desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

Durante ese período, circularán camiones mezcladores de concreto dentro del campus, lo que podría provocar interrupciones momentáneas en el tránsito de vehículos y peatones en las áreas cercanas a la construcción.