Dictan arresto provisional a hondureño solicitado en extradición por EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de extradición dictó este sábado 7 de noviembre arresto provisional contra el hondureño Óscar Samuel Mejía Fúnes, de 38 años, solicitado por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de cocaína.

La medida fue determinada durante una audiencia informativa, en la que se le comunicaron al ciudadano los cargos presentados por las autoridades estadounidenses, la relación de los hechos y los derechos que le asisten durante el proceso.

De acuerdo con la solicitud de extradición, Mejía Fúnes es señalado por dos delitos vinculados con la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención de que el estupefaciente fuera importado ilegalmente a Estados Unidos.