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Dictan arresto provisional a hondureño solicitado en extradición por EE UU

Óscar Samuel Mejía Fúnes permanecerá en Támara tras ser requerido por la justicia estadounidense por dos delitos vinculados con el tráfico de cocaína

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 16:50
Dictan arresto provisional a hondureño solicitado en extradición por EE UU

Óscar Fúnes, originario de Juticalpa, Olancho, permanecerá en Támara mientras avanza su proceso de extradición a Estados Unidos.

 Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de extradición dictó este sábado 7 de noviembre arresto provisional contra el hondureño Óscar Samuel Mejía Fúnes, de 38 años, solicitado por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de cocaína.

La medida fue determinada durante una audiencia informativa, en la que se le comunicaron al ciudadano los cargos presentados por las autoridades estadounidenses, la relación de los hechos y los derechos que le asisten durante el proceso.

De acuerdo con la solicitud de extradición, Mejía Fúnes es señalado por dos delitos vinculados con la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención de que el estupefaciente fuera importado ilegalmente a Estados Unidos.

Tras conocer los señalamientos, la jueza designada resolvió imponerle arresto provisional al hondureño, quien deberá cumplir esta medida en el Instituto Nacional Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán.

Siguiente paso

Una vez finalizada la audiencia informativa, las partes involucradas fueron convocadas a la audiencia de presentación y evacuación de medios probatorios, programada para el miércoles 9 de diciembre, a las 10:00 de la mañana.

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Mejía Fúnes, originario de Juticalpa, departamento de Olancho, deberá continuar bajo la medida de arresto provisional mientras avanza el procedimiento judicial que determinará si procede su extradición hacia Estados Unidos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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