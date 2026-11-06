Caen supuestos extorsionadores en Olancho; pedían a su víctima tres millones de lempiras

Olancho, Honduras.- Dos jovencitos señalados de participar en actividades extorsivas en perjuiucio de un ganadero, fueron capturados la tarde de este viernes en el departamento de Olancho. En la detención de los dos sospechosos participaron agentes asignados a varias unidades de la Policía Nacional (PN), quienes lograron ubicar a los fascinerosos en el barrio El Centro del municipio de San Francisco de la Paz, en Olancho. El subcomisionado de Policía, Ramos confirmó el arresto de los dos jóvenes, manifestando que "se hizo un trabajo de seguimiento e investigación, a dos personas que estaban cometiendo el delito de extorsión en este sector".

Ramos agregó que "le estaban exigiendo al testigo protegido, un promedio de tres millones de lempiras. En las negociaciones llegaron a un millón y medio de lempiras, se hizo una entrega controlada en un sector de la ciudad de Juticalpa, y ahí fueron capturados".

Primer caso de extorsión

El subcomisionado de Policía reconoció, que al menos de forma oficial, es el primer caso de extorsión que se conoce en esta ciudad de Olancho; lugar que hasta el momento no ha sido contaminado con el flagelo de la extorsión que tiene de rodillas a otras regiones del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Preliminarmente no se confirmó si los aprehendidos pertenecen a la Pandilla 18 o a la Mara Salvatrucha, MS-13; todo indicaría que son integrantes de una banda independiente que está intentando cometer este delito en este departamento.