Caen tres hombres por tráfico de drogas y les decomisan dinero en efectivo en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.-Tres hombres fueron capturados por agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, por suponerlos responsables de cometer el delito de tráfico de drogas. La acción la ejecutaron agentes policiales asignados a la Unidad Departamental de Policía #15 (UDEP-15), con apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas en los municipios de Juticalpa y San Francisco de La Paz, en el departamento de Olancho.

La operación se ejecutó como parte de los esfuerzos que realizan las autoridades para combatir las actividades ilícitas que atentan contra la sociedad. El informe policial establece que los detenidos son tres hombres de 26, 40 y 49 años de edad, a quienes se les decomisó 95 envoltorios conteniendo supuesta droga y un teléfono celular.