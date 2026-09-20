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Caen tres hombres por tráfico de drogas y les decomisan dinero en efectivo en Olancho

Agentes policiales y militares ejecutaron las detenciones en Juticalpa y San Francisco de La Paz, Olancho. Los tres detenidos tenían envoltorios de supuesta droga y un teléfono

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 13:33
Caen tres hombres por tráfico de drogas y les decomisan dinero en efectivo en Olancho

Los detenidos por agentes de la Policía Nacional, serán remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público, para continuar con el proceso judicial que establece la ley.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Tres hombres fueron capturados por agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, por suponerlos responsables de cometer el delito de tráfico de drogas.

La acción la ejecutaron agentes policiales asignados a la Unidad Departamental de Policía #15 (UDEP-15), con apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas en los municipios de Juticalpa y San Francisco de La Paz, en el departamento de Olancho.

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La operación se ejecutó como parte de los esfuerzos que realizan las autoridades para combatir las actividades ilícitas que atentan contra la sociedad.

El informe policial establece que los detenidos son tres hombres de 26, 40 y 49 años de edad, a quienes se les decomisó 95 envoltorios conteniendo supuesta droga y un teléfono celular.

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Además, se les decomisó 28,000 lempiras en efectivo en diferentes denominaciones, producto de la venta y distribución de los estupefacientes.

Los tres detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes junto a la evidencia recolectada, para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Las autoridades policiales detallaron que van a continuar con las operaciones encaminadas a combatir el tráfico de drogas en las diferentes regiones del país.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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