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Capturan a alias "Ozuna" por presunto tráfico de drogas en Comayagua

El hombre de 23 años de edad, conocido con el alias de "Ozuna", fue detenido en flagrancia en posesión de droga y fue remitido al Ministerio Público

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 10:39
Capturan a alias Ozuna por presunto tráfico de drogas en Comayagua

Los agentes policiales capturaron a "Ozuna" y con las evidencias decomisadas fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, para continuar con el proceso judicial.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 23 años, conocido con el alias de "Ozuna", por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en La Libertad, Comayagua.

La detención se realizó en la calle principal de la colonia Bella Vista, en La Libertad, según el informe policial.

De acuerdo con las autoridades, a "Ozuna" le decomisaron cinco envoltorios plásticos transparentes que contenían polvo blanco, supuesta cocaína.

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El detenido y la evidencia decomisada fueron puestos a disposición de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y posteriormente remitidos a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

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Las autoridades dieron a conocer que a través de la UDEP-3 Comayagua, mantienen acciones permanentes de prevención y combate al tráfico de drogas, con saturaciones para fortalecer la seguridad y protección de la población en el departamento de Comayagua.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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