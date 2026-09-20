Capturan a alias "Ozuna" por presunto tráfico de drogas en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.-La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 23 años, conocido con el alias de "Ozuna", por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en La Libertad, Comayagua.

La detención se realizó en la calle principal de la colonia Bella Vista, en La Libertad, según el informe policial.

De acuerdo con las autoridades, a "Ozuna" le decomisaron cinco envoltorios plásticos transparentes que contenían polvo blanco, supuesta cocaína.