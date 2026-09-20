Capturan a alias "Ozuna" por presunto tráfico de drogas en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.-La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 23 años, conocido con el alias de "Ozuna", por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en La Libertad, Comayagua.
La detención se realizó en la calle principal de la colonia Bella Vista, en La Libertad, según el informe policial.
De acuerdo con las autoridades, a "Ozuna" le decomisaron cinco envoltorios plásticos transparentes que contenían polvo blanco, supuesta cocaína.
El detenido y la evidencia decomisada fueron puestos a disposición de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y posteriormente remitidos a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.
Las autoridades dieron a conocer que a través de la UDEP-3 Comayagua, mantienen acciones permanentes de prevención y combate al tráfico de drogas, con saturaciones para fortalecer la seguridad y protección de la población en el departamento de Comayagua.