Con 25 puntos de control, Policía tratará de reducir delitos en los 15 municipios de Comayagua

Comayagua, Honduras.- Con más de 25 puntos de control, la Policía Nacional (PN) buscará reducir la comisión de diversos delitos y fortalecer la confianza ciudadana en el departamento de Comayagua.

La entidad policial, a través de la Unidad Departamental de Policía No. 3 (UDEP-3), mantendrá desplegados múltiples operativos preventivos y de control en los 15 municipios del departamento de Comayagua, como parte del Plan Operativo de Seguridad de Barrios y Comunidades Seguras.

Desde la institución se informó que estas acciones ejecutadas estratégicamente, tienen como propósito principal reducir los índices delictivos, prevenir faltas y delitos, fortalecer el vínculo ciudadania-policía y garantizar la paz y seguridad ciudadana en toda la zona central del país.