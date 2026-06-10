Con 25 puntos de control, Policía tratará de reducir delitos en los 15 municipios de Comayagua

Comayagua, Honduras.- Con más de 25 puntos de control, la Policía Nacional (PN) buscará reducir la comisión de diversos delitos y fortalecer la confianza ciudadana en el departamento de Comayagua.
La entidad policial, a través de la Unidad Departamental de Policía No. 3 (UDEP-3), mantendrá desplegados múltiples operativos preventivos y de control en los 15 municipios del departamento de Comayagua, como parte del Plan Operativo de Seguridad de Barrios y Comunidades Seguras.
Desde la institución se informó que estas acciones ejecutadas estratégicamente, tienen como propósito principal reducir los índices delictivos, prevenir faltas y delitos, fortalecer el vínculo ciudadania-policía y garantizar la paz y seguridad ciudadana en toda la zona central del país.
El despliegue policial incluye más de 25 puntos de control fijos y móviles, patrullajes a pie, motorizados y en vehículo, en zonas con mayor incidencia delictiva.
Coordinación de unidades
Los operativos están liderados por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes además brindan orientación vial, inspección de vehículos y registro preventivo de personas.
Los controles se encuentran activos en seis zonas clave del municipio de Comayagua, además de las 14 unidades municipales restantes que conforman la jurisdicción de la UDEP-3.
Estas acciones policiales van encaminadas a disuadir el actuar delincuencial, y que los que se dedican a cometer fechorías y actos delictivos, se abstengan de hacerlo.
Comayagua es uno de los departamentos con mayor densidad poblacional, y por ende, dónde se registra un considerble número de hechos delictivos y homicidios.