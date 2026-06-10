Asfura promete modernizar la policía para reforzar lucha contra el narcotráfico y la extorsión

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, ratificó su compromiso de fortalecer las instituciones de seguridad mediante la tecnología y el equipamiento para combatir el narcotráfico y la extorsión en el país centroamericano.

"Desde el primer día que asumimos (el poder), nuestro compromiso es fortalecer las instituciones de seguridad, ténganlo por seguro, las vamos a fortalecer, tecnificar, capacitar y equipar para luchar contra la extorsión y el narcotráfico. Aquí me tienen de frente para luchar, para proteger y para servirles", enfatizó Asfura durante una ceremonia de la Policía Nacional.

El mandatario hondureño subrayó que la estrategia de su Gobierno se centrará en la modernización y el equipamiento de las fuerzas del orden para hacer frente a las amenazas que atentan contra la seguridad del Estado.

Afirmó además que el éxito de las operaciones policiales depende de dotar a los agentes de los recursos técnicos necesarios, proyectando "una policía equipada con tecnología, una policía que tenga herramientas necesarias para enfrentar los desafíos".