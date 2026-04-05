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Cae “El Barbero” con más de cien envoltorios con drogas en Morazán, Yoro

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron el operativo en el barrio San José después de una denuncia relacionada con la venta de drogas

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 09:50
Cae “El Barbero” con más de cien envoltorios con drogas en Morazán, Yoro

Agentes de la Policía Nacional capturaron a “El Barbero” en posesión de drogas en el barrio San José del municipio de Morazán, Yoro, por lo que fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. -Un joven identificado con el alias de “El Barbero”, de 26 años de edad, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en posesión de más de 100 envoltorios con drogas .

La acción la ejecutaron los uniformados asignados a la Unidad Municipal de Investigación Criminal No 18 (UMUIC-18), de El Negrito, con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), mediante labores de seguimiento y vigilancia en el barrio San José de Morazán, Yoro.

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En el informe policial se detalló que la detención fue de manera flagrante, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

“El Barbero” es originario y residente en la misma zona donde los agentes policiales lo ubicaron y le dieron detención.

Al momento de su aprehensión se le decomisó 77 bolsitas de plástico transparente conteniendo marihuana en su interior, 36 bolsitas con piedras de crack y 340 lempiras en efectivo en billetes de diferentes denominaciones.

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La acción de los agentes de investigación se ejecutó después de recibir una denuncia anónima, donde se les manifestó que el detenido sería uno de los principales distribuidores de sustancias ilícitas en el municipio de Morazán, Yoro y zonas aledañas.

Los agentes que participaron en la detención trasladaron al imputado junto a la evidencia encontrada al Ministerio Público para continuar con el debido proceso que establece la ley.

Las autoridades policiales dieron a conocer que continuarán con los operativos para capturar a las personas que se dedican a la venta de drogas y otros delitos.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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