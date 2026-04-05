Cae “El Barbero” con más de cien envoltorios con drogas en Morazán, Yoro

Tegucigalpa, Honduras. -Un joven identificado con el alias de “El Barbero”, de 26 años de edad, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en posesión de más de 100 envoltorios con drogas . La acción la ejecutaron los uniformados asignados a la Unidad Municipal de Investigación Criminal No 18 (UMUIC-18), de El Negrito, con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), mediante labores de seguimiento y vigilancia en el barrio San José de Morazán, Yoro.

En el informe policial se detalló que la detención fue de manera flagrante, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas. “El Barbero” es originario y residente en la misma zona donde los agentes policiales lo ubicaron y le dieron detención. Al momento de su aprehensión se le decomisó 77 bolsitas de plástico transparente conteniendo marihuana en su interior, 36 bolsitas con piedras de crack y 340 lempiras en efectivo en billetes de diferentes denominaciones.