Mujer nicaragüense muere al volcar el carro en el que viajaba junto a su esposo en San Esteban

Olancho, Honduras.- Una mujer nicaragüense murió la madrugada del miércoles, después de que el vehículo en el que viajaba junto a su esposo, volcara aparatosamente sobre una carretera en el oriente norte de nuestro país. El accidente con desenlace trágico se registró en la carretera RN-39, que comunica los municipios de San Esteban, en el departamento de Olancho, y Bonito Oriental, en Colón. Doña Zaira María Vallecillo Zepeda venía junto a su marido, Elvi Amado López Montano, a bordo de una camioneta, procedentes de la aldea Santa María del Carbón, con dirección al casco urbano de San Esteban. Eran aproximadamente las 8:00 de la noche del martes, 3 de noviembre, cuando don Elvi López perdió el control del carro, dieron varias vueltas y fueron a dar a una pequeña hondonada a la orilla de la carretera.

Relato

"Veníamos bajando para San Esteban, la carretera estaba mojada y la camioneta se me barrió. Quise controlarla, pero cuando giré para el otro lado, el carro se fue de lado, y después frené, y ahí nos dimos vuelta", relató a EL HERALDO, don Elvi López, esposo de Zaira Vallecillo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como pudo, y con golpes en su cabeza, don Elvi salió del automotor para pedir ayuda en la carretera, pero debido a lo solitario del lugar, y aparte, en la oscuridad de la noche, bajo una lluvia constante, de los pocos carros y motocicletas que pasaban, no se detenían. Casi una hora después del percance, una familia que pasaba en su carro se detuvo al ver al hombre pidiendo auxilio. Él y doña Zaira María fueron llevados a una clínica privada de San Esteban. Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer de 49 años de edad, fue trasladado en el carro de un amigo de ellos hasta el Hospital San Isidro, de Tocoa, Colón; cuando fue ingresada al quirófano ella no soportó más, y falleció de un infarto, según le comunicaron los médicos a don Eli López, a eso de las 2:15 de la mañana de ayer miércoles.

Trabajo en Honduras

Don Eli López contó que se venían de Nicaragua por temporadas hasta de siete meses, para trabajar tomando fotografías en diferentes eventos sociales en suelo hondureño. "Pasábamos 25 días acá en Honduras y cinco en Managua, y así; íbamos y veníamos. Trabajabamos en varios lugares de aquí de Honduras", aseguró el también nicaragüense. El cadáver de Vallecillo Zepeda fue trasladado por un vehículo del Ministerio Público (MP), desde Tocoa hasta la morgue de la capital, para hacer menos engorroso el proceso de autopsia y retiro del cuerpo. Los familiares viajaron desde el municipio de Somotilllo, en el departamento de Chinandega, para acuerpar a don Elvi, y poder llevar los restos mortales hasta su tierra natal.