  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo

Un accidente terminó con la vida de Adonay Fiallos y Yainer López, quienes viajaban en motocicleta y colisionaron contra un bus. Impactaron contra el parabrisas del vehículo

  • 31 de agosto de 2025 a las 11:54
El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo
1 de 10

Las víctimas fueron identificadas como Adonay Fiallos y Yainer López, quienes se transportaban en motocicleta cuando se produjo el impacto.

 Foto: Cortesía
El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo
2 de 10

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, los jóvenes colisionaron contra un bus que cubría la ruta Trujillo-Juticalpa-Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía
El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo
3 de 10

La fuerza del golpe fue tal que ambos perdieron la vida de manera inmediata. El parabrisas del bus quedó completamente destruido.

 Foto: Cortesía
El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo
4 de 10

Los cuerpos quedaron tendidos a la orilla de la carretera, tras lo sucedido los vecinos llegaron al lugar para presenciar la tragedia.

 Foto: Cortesía
El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo
5 de 10

Las causas del accidente aún no han sido esclarecidas. Hasta el momento se desconoce si el percance fue originado por exceso de velocidad, invasión de carril o algún desperfecto mecánico.

 Foto: Cortesía
El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo
6 de 10

Tras el accidente, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones.

Foto: Cortesía
El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo
7 de 10

Se conoció que ambos jóvenes residían en Santa María del Carbón, en San Esteban, Olancho, donde la noticia provocó mucha tristeza entre los familiares y vecinos.

 Foto: Cortesía
El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo
8 de 10

Amigos cercanos y allegados comenzaron a expresar su tristeza a través de las redes sociales, donde compartieron mensajes de despedida y fotografías en honor a los fallecidos.

 Foto: Cortesía
El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo
9 de 10

“Fueron muchas cosas por las que pasamos, hermano. Hoy te digo adiós; hasta pronto, un abrazo sea donde estés. Dueles, pero así es esta vida. Te nos adelantaste, que descanses en paz”, escribió Frank para despedir a Adonay.

 Foto: Cortesía
El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo
10 de 10

El accidente ocurrió la tarde del sábado 30 de agosto en la zona de El Portillo, límite entre los departamentos de Olancho y Colón.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos