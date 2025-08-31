El parabrisas del bus quedó hecho pedazos: Adonay y Yainer, víctimas del accidente en El Portillo

Las víctimas fueron identificadas como Adonay Fiallos y Yainer López, quienes se transportaban en motocicleta cuando se produjo el impacto.
De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, los jóvenes colisionaron contra un bus que cubría la ruta Trujillo-Juticalpa-Tegucigalpa.
La fuerza del golpe fue tal que ambos perdieron la vida de manera inmediata. El parabrisas del bus quedó completamente destruido.
Los cuerpos quedaron tendidos a la orilla de la carretera, tras lo sucedido los vecinos llegaron al lugar para presenciar la tragedia.
Las causas del accidente aún no han sido esclarecidas. Hasta el momento se desconoce si el percance fue originado por exceso de velocidad, invasión de carril o algún desperfecto mecánico.
Tras el accidente, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones.
Se conoció que ambos jóvenes residían en Santa María del Carbón, en San Esteban, Olancho, donde la noticia provocó mucha tristeza entre los familiares y vecinos.
Amigos cercanos y allegados comenzaron a expresar su tristeza a través de las redes sociales, donde compartieron mensajes de despedida y fotografías en honor a los fallecidos.
“Fueron muchas cosas por las que pasamos, hermano. Hoy te digo adiós; hasta pronto, un abrazo sea donde estés. Dueles, pero así es esta vida. Te nos adelantaste, que descanses en paz”, escribió Frank para despedir a Adonay.
El accidente ocurrió la tarde del sábado 30 de agosto en la zona de El Portillo, límite entre los departamentos de Olancho y Colón.