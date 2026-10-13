Hermanos eran los dos hombres hallados muertos en condiciones violentas en San Esteban

Tegucigalpa, Honduras.- Familiares que llegaron hasta las instalaciones de Medicina Forense, en la capital, identificaron a los dos hombres que la mañana de ayer lunes -12 de octubre- fueron ingresados a la morgue del Ministerio Público (MP).

Se trata de Ruperto Orellana Quintanilla, de 37 años de edad, y su hermano menor, José Graviel Quintanilla Perdomo, de 23 años; ambos tenían su domicilio en el municipio de Bonito Oriental, en el departamento de Colón.

Los hermanos fueron encontrados muertos a eso de las 8:30 de la noche del domingo -11 de octubre- en un potrero de la comunidad de La Balsa, en el municipio de San Esteban, en el norte del departamento de Olancho.