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Hermanos eran los dos hombres hallados muertos en condiciones violentas en San Esteban

Los cuerpos fueron retirados de la morgue, en la capital, y llevados hasta una comunidad en el municipio de Limón, en Colón

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 16:07
Hermanos eran los dos hombres hallados muertos en condiciones violentas en San Esteban

Los cuerpos fueron ingresados la mañana del lunes, procedentes de San Esteban, Olancho.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Familiares que llegaron hasta las instalaciones de Medicina Forense, en la capital, identificaron a los dos hombres que la mañana de ayer lunes -12 de octubre- fueron ingresados a la morgue del Ministerio Público (MP).

Se trata de Ruperto Orellana Quintanilla, de 37 años de edad, y su hermano menor, José Graviel Quintanilla Perdomo, de 23 años; ambos tenían su domicilio en el municipio de Bonito Oriental, en el departamento de Colón.

Los hermanos fueron encontrados muertos a eso de las 8:30 de la noche del domingo -11 de octubre- en un potrero de la comunidad de La Balsa, en el municipio de San Esteban, en el norte del departamento de Olancho.

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Aparantemente, los ahora fallecidos habían llegado desde Bonito Oriental, hasta la zona de San Esteban, a bordo de una motocicleta; pero el motivo real de su presencia en esa zona de Olancho, se desconoce.

¿A qué se dedicaban?

Sus parientes se enteraron del fallecimiento de Ruperto y José Graviel, hasta la mañana del lunes, cuando la noticias trascendió por los medios de comunicación en la capital de la República.

Estos contaron que Ruperto se dedicaba a trabajar en la agricultura, mientras, que José Graviel, laboraba como taxista en el casco urbano de Bonito Oriental.

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Los dos cadáveres fueron retirados la tarde-noche del lunes, y llevados por sus deudos hasta la comunidad de Plan de Flores, en el término municipal de Limón, siempre en Colón.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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