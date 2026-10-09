Un muerto y dos heridos deja accidente de tránsito en San Esteban, Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que comunica Juticalpa con el municipio de San Esteban, Olancho. De acuerdo con información preliminar, el percance vial ocurrió a la altura del kilómetro 61, en las inmediaciones de la comunidad de La Picucha.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Juticalpa se trasladó al lugar tras recibir una llamada de alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911) para atender a las personas afectadas. Al llegar, los socorristas comprobaron que las tres personas habían quedado atrapadas entre los amasijos de hierro. Dos de ellas ya habían sido liberadas por pobladores de la zona. Posteriormente, familiares trasladaron a los dos heridos a un centro asistencial en el municipio de Gualaco, Olancho. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las personas heridas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse