Un muerto y dos heridos deja accidente de tránsito en San Esteban, Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que comunica Juticalpa con el municipio de San Esteban, Olancho.
De acuerdo con información preliminar, el percance vial ocurrió a la altura del kilómetro 61, en las inmediaciones de la comunidad de La Picucha.
Personal del Cuerpo de Bomberos de Juticalpa se trasladó al lugar tras recibir una llamada de alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911) para atender a las personas afectadas.
Al llegar, los socorristas comprobaron que las tres personas habían quedado atrapadas entre los amasijos de hierro. Dos de ellas ya habían sido liberadas por pobladores de la zona.
Posteriormente, familiares trasladaron a los dos heridos a un centro asistencial en el municipio de Gualaco, Olancho. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las personas heridas.
En tanto, la tercera persona que se transportaba en el automotor perdió la vida debido al fuerte impacto. Sus familiares trasladaron el cuerpo a su vivienda, sin que se diera a conocer la identidad de la víctima.
El reporte del Cuerpo de Bomberos establece que el automotor es un Mitsubishi, color verde y sin placa, que quedó con las llantas hacia arriba en uno de los carriles de la vía.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas del accidente.