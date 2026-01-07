  1. Inicio
  2. · Sucesos

Una persona muerta y otra heridas tras accidente de moto en San Esteban, Olancho

El papá de la víctima contó que su hijo salía de su trabajo cuando fue arrollado por una camioneta color rojo. El joven fue llevado a un hospital, pero murió en el camino

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 09:28
Una persona muerta y otra heridas tras accidente de moto en San Esteban, Olancho

Elementos de la Policía Nacional de Honduras llegaron hasta el centro hospitalario donde trasladaron el cadáver del joven.

 Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- Un joven perdió la vida la noche del martes tras verso involucrado en un accidente de tránsito en la comunidad de El Cablote, municipio de San Esteban, departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como José Ubence Portillo, de 20 años de edad, quien fue arrollado por una camioneta cuando salía de su trabajo y se dirigía hacia su vivienda.

"Solo déjenme verla de largo": padre de Gladys Romero tras encontrar su cuerpo sin vida en Cortés

Luego del accidente, Portillo y otra persona que lo acompañaba en la motocicleta fueron trasladados de emergencia al Hospital San Francisco; Sin embargo, el joven falleció dentro de la ambulancia antes de recibir atención médica.

“El iba para la casa cuando un carro rojo se le atravesó y lo embistió”, relató el padre del fallecido, quien reclamó el cuerpo en los afueras del centro asistencial adonde fueron llevadas las víctimas.

La segunda persona, cuya identidad aún no ha sido establecida, sufrió lesiones en las piernas, aunque se encuentra fuera de peligro, según informaron las autoridades médicas.

El conductor de la camioneta color rojo, con placas HAF-4492, fue detenido por agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad penal.

Investigan si conductor de bus de San Pedro Sula fue asesinado por enemistades personales

Por su parte, el jefe de la DNVT, José Adonay Hernández , informó que en los primeros seis días de 2026, al menos 28 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito a nivel nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias