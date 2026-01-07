Una persona muerta y otra heridas tras accidente de moto en San Esteban, Olancho

La víctima fue identificada como José Ubence Portillo , de 20 años de edad, quien fue arrollado por una camioneta cuando salía de su trabajo y se dirigía hacia su vivienda.

Olancho, Honduras.- Un joven perdió la vida la noche del martes tras verso involucrado en un accidente de tránsito en la comunidad de El Cablote, municipio de San Esteban, departamento de Olancho.

Luego del accidente, Portillo y otra persona que lo acompañaba en la motocicleta fueron trasladados de emergencia al Hospital San Francisco; Sin embargo, el joven falleció dentro de la ambulancia antes de recibir atención médica.

“El iba para la casa cuando un carro rojo se le atravesó y lo embistió”, relató el padre del fallecido, quien reclamó el cuerpo en los afueras del centro asistencial adonde fueron llevadas las víctimas.

La segunda persona, cuya identidad aún no ha sido establecida, sufrió lesiones en las piernas, aunque se encuentra fuera de peligro, según informaron las autoridades médicas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El conductor de la camioneta color rojo, con placas HAF-4492, fue detenido por agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad penal.