"Solo déjenme verla de largo": padre de Gladys Romero tras encontrar su cuerpo sin vida en Cortés

El hallazgo del cuerpo sin vida de Gladys Romero, una menor de edad en Puerto Cortés, generó consternación entre familiares, vecinos y autoridades. Su padre llegó a reconocer el cuerpo en la escena dantesca ¿Qué se sabe del crimen?
Gladys Jackelin Romero López, de entre 17 y 18 años de edad, fue encontrada muerta la tarde del martes -6 de enero- en una zona montañosa de la calle que conduce a la colonia El Naranjal, en Puerto Cortés, departamento de Cortés.
De acuerdo con información preliminar brindada por el medio local Noticias Baravisión, la joven habría sido asesinada con arma blanca; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado de manera oficial la causa exacta de la muerte ni el móvil del crimen.
La joven era originaria de la aldea El Sapadril, en Puerto Cortés. Según relató su abuelo, tenía aproximadamente cuatro meses de no verla, ya que supuestamente se había ido a vivir a otro lugar.
“Dicen que se había ido a Villanueva con un muchacho”, expresó el abuelo, quien además señaló que la menor solo llegaba ocasionalmente a visitar a su madre.
El cuerpo de la joven fue encontrado en un matorral, con las manos atadas y con varios signos de violencia, lo que causó preocupación entre los vecinos que llegaron al sitio tras conocerse el hecho.
Al lugar también se presentaron el padre y el abuelo de la menor, visiblemente afectados por la escena, sin embargo, agentes policiales les impidieron el ingreso al área acordonada.
"Por favor, por favor. Aunque sea verla de largo, 'ombe'. ¡Déjenme sacar este dolor que tengo por dentro! Solo déjenme verla de largo, por favor", se escucha en un video compartido en redes sociales.
Por su parte, el abuelo de la joven, consolado a su padre, le dijo: "Hijo, ella es hijo, ya la miré yo, hijo. Ella es hijo. Hagamos lo posible para que no nos lleven. Hágame caso, hijo".
Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso, mientras los entes de investigación continúan recabando información para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.