A disparos asesinan a dos hombres en zona de San Esteban, en Olancho

Olancho, Honduras.- Dos hombres fueron encontrados muertos a disparos en un paraje solitario, en el municipio de San Esteban, en el departamento de Olancho. El hallazgo de los cuerpos se dio aproximadamente a las 9:00 de la noche del domingo, en la comunidad de La Balsa, perteneciente a San Esteban, colindante con el territorio de Bonito Oriental, en el departamento de Colón. Los cadáveres de los dos hombres, de apariencia juvenil, fueron descubiertos por pobladores de la zona, luego de que escucharon una fuerte balacera en el sector.

Los vecinos de La Balsa informaron a la Policía Nacional (PN), sobre la existencia de los dos cuerpos, que estaban dentro de un potrero, pero que no sabían si estaban vivos o muertos.

¿Quiénes son?

Agentes policiales asignados al casco urbano de San Esteban, llegaron para averiguar que era lo que estaba pasando, y corroboraron que los dos hombres estaban muertos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Un fiscal del Ministerio Público y elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron para hacer el levantamiento de ley de los cadáveres, y luego trasladarlos a Medicina Forense, en la capital de la República.