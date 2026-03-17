Padre e hijo fallecen en emboscada en Olancho; dos personas más resultan heridas

Tegucigalpa, Honduras.- Un padre y su hijo de ocho años perdieron la vida, luego de que desconocidos les tendieran una emboscada y tirotearan el vehículo en el que se conducían junto a dos personas más, en el departamento de Olancho.

El trágico suceso tuvo lugar en la aldea San Luis, en el municipio de San Francisco de Becerra, la noche del lunes, cuando Héctor Rolando Méndez Cálix se conducía en su vehículo junto a su esposa Dania Ortiz, su hijo Brandon Gael Méndez Sánchez y la joven, Mariana Erazo, pariente de Dania.

Los cuatro miembros de esta familia iban con destino a la aldea Quilinchuche, jurisdicción del término municipal de Juticalpa, Olancho, pero minutos después de haber salido de su casa en la aldea San Luis, fueron interceptados por maleantes, quienes los acribillaron a disparos.