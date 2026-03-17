Padre e hijo fallecen en emboscada en Olancho; dos personas más resultan heridas

Tegucigalpa, Honduras.- Un padre y su hijo de ocho años perdieron la vida, luego de que desconocidos les tendieran una emboscada y tirotearan el vehículo en el que se conducían junto a dos personas más, en el departamento de Olancho.
El trágico suceso tuvo lugar en la aldea San Luis, en el municipio de San Francisco de Becerra, la noche del lunes, cuando Héctor Rolando Méndez Cálix se conducía en su vehículo junto a su esposa Dania Ortiz, su hijo Brandon Gael Méndez Sánchez y la joven, Mariana Erazo, pariente de Dania.
Los cuatro miembros de esta familia iban con destino a la aldea Quilinchuche, jurisdicción del término municipal de Juticalpa, Olancho, pero minutos después de haber salido de su casa en la aldea San Luis, fueron interceptados por maleantes, quienes los acribillaron a disparos.
Producto de las severas lesiones, Héctor Méndez, de 33 años de edad, expiró en el sitio donde fueron atacados por los forajidos. Entre tanto, el niño Brandon Gael, la señora Dania Ortiz y Mariana Erazo, de 18 años de edad, fueron traslados en estado grave, por vecinos de la zona, al Hospital San Francisco, en la ciudad de Juticalpa.
Minutos después de haber sido ingresado a ese centro médico estatal, el menor falleció debido a la gravedad de las heridas provocadas por poryectiles de armas de fuego. Mientras, que las dos mujeres permanecen recibiendo cuidados médicos en ese nosocomio.
Autopsias
Los cuerpos de padre e hijo fueron trasladados desde Juticalpa hasta la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital, dónde los ingresaron a las 5:00 de la mañana de este martes.
Alrededor de las 3:00 de la tarde de este martes, fueron retirados por sus familiares y llevados para su natal departamento de Olancho, después de practicarles la autopsia.
Agentes de la Policía Nacional (PN) llegaron hasta la escena donde se produjo la mortal emboscada, para recabar todas las evidencias posibles e iniciar las investigaciones que puedan conducirlos a los autores materiales del doble crimen.