Tres personas mueren en accidentes de motocicleta en Olancho

Olancho, Honduras.- Tres personas perdieron la vida en distintos accidentes de motocicleta registrados durante la madrugada de este domingo en el departamento de Olancho, hechos que enlutan a varias familias de la zona. El primer accidente ocurrió en la carretera que conduce de Juticalpa hacia Catacamas, donde una joven y un hombre que se transportaban en motocicleta murieron tras ser embestidos, presuntamente, por un vehículo que se dio a la fuga.

Las víctimas fueron identificadas como Andy Yahir Mejía Guifarro, de oficio mecánico, y Litxi Maeli Zelaya Munguía, de 16 años, estudiante de belleza. Inicialmente se informó que permanecían como desconocidos; sin embargo, después de horas fueron reconocidos por sus familiares. Se detalló que la menor era originaria de la aldea Santa Ana, municipio de San Francisco de la Paz, pero residía en Juticalpa. Sus parientes se trasladaron a la morgue para realizar el reclamo de los cuerpos.



Segundo caso en Juticalpa

En un hecho separado, un hombre identificado como Santos Ibrahín Trejo Galindo, de 42 años, falleció tras sufrir un accidente en su motocicleta frente al Colegio de Abogados , en Juticalpa. De acuerdo con la información preliminar, Trejo se conducía junto a su hijo cuando impactó contra otro vehículo. Fue trasladado de emergencia al Hospital San Francisco; Sin embargo, murió debido a la gravedad de las lesiones. El ahora occiso era originario de la comunidad de Cabeceras de Morán, en el municipio de Campamento.