Ejecutan allanamientos contra red vinculada al narcotráfico internacional

Tegucigalpa, Honduras.-Varios operativos llevan a cabo simultáneamente en los departamentos de Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía, como parte de una investigación dirigida contra una estructura criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de drogas y al manejo de bienes de origen ilícito en la zona norte y nororiental de Honduras. Las acciones incluyen ocho allanamientos de morada y tres inspecciones ejecutadas por fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con el objetivo de recolectar indicios relacionados con las actividades de la organización investigada.

Según las autoridades, la investigación inició tras la incautación de 2,835 kilos de cocaína realizada el pasado 21 de abril de 2024 en el sector de Tasbarraya, en el departamento de Gracias a Dios. El cargamento era transportado en una lancha tipo “go fast” identificada como Ismael, interceptada en altamar mediante una operación coordinada con la Fuerza Naval de Honduras.

A partir de ese decomiso, equipos contra el crimen organizado de la Atic desarrollaron análisis técnicos, seguimientos y vigilancias que permitieron identificar a varias personas presuntamente encargadas de la logística para el traslado de droga desde Colombia hacia territorio hondureño. De acuerdo con las líneas investigativas, entre los señalados figura el supuesto cabecilla de la estructura, quien habría experimentado un incremento patrimonial considerado desproporcionado en relación con sus ingresos declarados, reflejado en la adquisición de bienes muebles, inmuebles y vehículos.