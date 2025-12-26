Expareja de un familiar no aceptó la separación y llegó armado: asesinan a menor en Olancho

Olancho., Honduras.- Una menor de tan solo 10 años murió tras un ataque armado en la aldea San Martín, departamento de Olancho. El hecho fue perpetrado por un sujeto identificado como excompañero sentimental de un familiar de la niña, quien no aceptaba la separación.

De acuerdo con la información preliminar, el agresor llegó hasta la vivienda y, sin mediar palabra, abrió fuego contra el inmueble, asesinado a la menor. Tras cometer el ataque, el individuo huyó del lugar. Vecinos relataron que el presunto atacante frecuentaba la vivienda y que ya había protagonizado hechos violentos. Señalan que esta era la segunda vez que el hombre llegaba de forma agresiva, aunque en esta ocasión el hecho terminó en tragedia.