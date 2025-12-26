  1. Inicio
  2. · Sucesos

Expareja de un familiar no aceptó la separación y llegó armado: asesinan a menor en Olancho

La expareja de un familiar de la menor llegó armado a la vivienda y disparó contra la menor de 10 años y la asesinó en Olancho. El hombre se dio a la fuga

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 06:33
Expareja de un familiar no aceptó la separación y llegó armado: asesinan a menor en Olancho

Niña de 10 años muere tras ataque armado en su vivienda en la aldea San Martín, departamento de Olancho.

 Foto: Cortesía

Olancho., Honduras.- Una menor de tan solo 10 años murió tras un ataque armado en la aldea San Martín, departamento de Olancho.

El hecho fue perpetrado por un sujeto identificado como excompañero sentimental de un familiar de la niña, quien no aceptaba la separación.

Muere hombre de 48 años tras ser atropellado en el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés

De acuerdo con la información preliminar, el agresor llegó hasta la vivienda y, sin mediar palabra, abrió fuego contra el inmueble, asesinado a la menor. Tras cometer el ataque, el individuo huyó del lugar.

Vecinos relataron que el presunto atacante frecuentaba la vivienda y que ya había protagonizado hechos violentos.

Señalan que esta era la segunda vez que el hombre llegaba de forma agresiva, aunque en esta ocasión el hecho terminó en tragedia.

Encapuchados y armados: así fue el asalto frustrado en el Supermercado Queyma de La Ceiba

El ataque habría ocurrido entre la noche del 24 y el 25 de diciembre, y se presume que el sujeto actuó motivado por celos y por no aceptar el fin de la relación sentimental.

El pasado 25 de diciembre, la menor estaba siendo velada en el centro comunal de la aldea, mientras familiares y vecinos exigían justicia por este crimen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias