Capturan a hombre que mató a un padre y a sus hijos en Teupasenti, El Paraíso

El sujeto, de 39 años de edad, fue arrestado en la aldea San Isidro del municipio en mención. En su aprehensión, se le decomisó una escopeta y dos cartuchos.

Teupasenti, El Paraíso.- La Policía Nacional capturó a un hombre al que se le señala como el responsable de una masacre en la que mató a un padre de familia y a sus dos hijos menores de edad en el municipio de Teupasenti, El Paraíso.

Cabe resaltar que a este hombre se le acusa por la masacre familiar que se reportó el 3 de abril de 2024, en la que fallecieron Genaro Elvir Salgado, su hijo Genaro Daneri Elvir Salgado de 19 meses, y su hija Dania Maricela Elvir Salvado de tres años de edad.

Estos hechos ocurrieron en la aldea La Toyosa en horas de la noche. Genaro Elvir Salgado se encontraba en su vivienda compartiendo un ameno momento junto a sus hijos y su compañera de hogar, hasta que sujetos armados irrumpieron en la casa.

Sin decir palabras, los criminales dispararon en reiteradas ocasiones contra la humanidad de Elvir Salgado.



En el tiroteo, las balas alcanzaron a impactar en los cuerpos de sus dos pequeños hijos, situación que no les importó a los agresores quienes se dieron a la fuga de inmediato.

La madre en su angustia y desesperación, salió de su casa buscando auxilio, cargando el cuerpo de su pequeño hijo herido. Ella llegó donde sus familiares, pero para ese momento el menor ya había perdido la vida.

Por otro lado, Dania fue trasladada al Hospital Escuela en Tegucigalpa donde los médicos intentaron salvar su vida tras recibir un proyectil en su abdomen.

La niña permaneció internada en el centro hospitalario, pero lamentablemente falleció el 6 de abril de 2024.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del otro autor del crimen, por lo que los elementos de investigación de la Policía continuan con las indagaciones.