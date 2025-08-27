Por robarle un reloj mataron a agricultor de 90 años en Taulabé

Tegucigalpa, Honduras.- Genaro Guevara, agricultor que fue encontrado sin vida en Taulabé (Comayagua) el pasado lunes 25 de agosto, fue asesinado con la intención de robarle el reloj y machete que portaba, según aseguró su familia. Guevara, de 90 años, había salido a traer leña como habitualmente lo solía hacer. No obstante, fue interceptado y golpeado con piedras, provocándole la muerte para así quitarle su machete y reloj.

El cuerpo de Guevara quedó abandonado en una zona boscosa de la aldea Sabanas de Ocote, misma localidad de la que era residente. Los familiares Genaro, a quien también conocían como "Nayo", arribaron a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa para retirar sus restos y así darle sepultura en Sabanas de Ocote. Por su parte, los elementos de investigación de la Policía Nacional han iniciado indagaciones para determinar al responsable del crimen contra el anciano agricultor.