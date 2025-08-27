Por robarle un reloj mataron a agricultor de 90 años en Taulabé

Tegucigalpa, Honduras.- Genaro Guevara, agricultor que fue encontrado sin vida en Taulabé (Comayagua) el pasado lunes 25 de agosto, fue asesinado con la intención de robarle el reloj y machete que portaba, según aseguró su familia.
Guevara, de 90 años, había salido a traer leña como habitualmente lo solía hacer. No obstante, fue interceptado y golpeado con piedras, provocándole la muerte para así quitarle su machete y reloj.
El cuerpo de Guevara quedó abandonado en una zona boscosa de la aldea Sabanas de Ocote, misma localidad de la que era residente.
Los familiares Genaro, a quien también conocían como "Nayo", arribaron a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa para retirar sus restos y así darle sepultura en Sabanas de Ocote.
Por su parte, los elementos de investigación de la Policía Nacional han iniciado indagaciones para determinar al responsable del crimen contra el anciano agricultor.
Por otro lado, cabe recordar que en el mismo departamento de Comayagua se reportó la muerte de Fidelina Portillo el pasado 24 de agosto en el municipio de Ajuterique.
Según relató el vocero de la Policía Nacional, Marco Antonio López, el hecho ocurrió por una discusión con una amiga de 15 años de edad a raíz de unos audífonos.
Detalló que la menor llegó a la vivienda de Portillo para reclamarle por los audífonos, pero la mujer tenía un cuchillo en mano. Sin embargo, la adolescente logró quitarle el arma blanca y procedió a atacarla con este mismo, quitándole la vida.
Vecinos relataron que alcanzaron a escuchar insultos durante la pelea. “¡Devolveme mis audífonos!”, “Hija de pu**” y “Ayúdenme, por favor", fueron parte de los gritos citados.
La joven de 15 años huyó del lugar tras matar a Fidelina Portillo, pero agentes de la Policía Nacional lograron capturarla.